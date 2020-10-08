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08.10.2020 12:41
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В петербургской гимназии восьмиклассник выпал из окна

Во время учебы восьмиклассник гимназии № 67 Петроградского района выпал из окна.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 8 октября в оперативные службы поступила информация о падении несовершеннолетнего с высоты. Скорую вызвали по адресу: улица Профессора Попова, 25. В четырехэтажном здании располагается гимназия с углубленным изучением испанского и английского.

Выпавшим оказался ученик 8-го класса. В гимназии на звонки «Фонтанки» пока не отвечают.

© Фонтанка.Ру

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