В петербургской гимназии восьмиклассник выпал из окна

Во время учебы восьмиклассник гимназии № 67 Петроградского района выпал из окна.

Как стало известно «Фонтанке», около полудня 8 октября в оперативные службы поступила информация о падении несовершеннолетнего с высоты. Скорую вызвали по адресу: улица Профессора Попова, 25. В четырехэтажном здании располагается гимназия с углубленным изучением испанского и английского.

Выпавшим оказался ученик 8-го класса. В гимназии на звонки «Фонтанки» пока не отвечают.