FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
77.92р91.70р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
08.10.2020 22:07
0
Печать

Прирост заболевших коронавирусом в мире поставил рекорд с начала пандемии

За последние сутки по всему миру выявили более 338 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 8 октября сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Прирост зараженных оказался выше всего в Северной и Южной Америках (+122715 случаев) и Европе (+96996). Это рекордный показатель с начала пандемии, судя по статистике на сайте ВОЗ. По официальным данным, всего в мире выявили более 36 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 1 млн человек.

Рост заболеваемости продолжается и в России — сегодня сообщалось об 11493 новых заболевших по стране, из них 191 — в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний