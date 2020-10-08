Прирост заболевших коронавирусом в мире поставил рекорд с начала пандемии

За последние сутки по всему миру выявили более 338 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 8 октября сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Прирост зараженных оказался выше всего в Северной и Южной Америках (+122715 случаев) и Европе (+96996). Это рекордный показатель с начала пандемии, судя по статистике на сайте ВОЗ. По официальным данным, всего в мире выявили более 36 млн случаев заражения COVID-19, скончались более 1 млн человек.



Рост заболеваемости продолжается и в России — сегодня сообщалось об 11493 новых заболевших по стране, из них 191 — в Петербурге.

