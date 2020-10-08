«То, что Springer-Verlag (европейский медиаконцерн, владелец ежедневного таблоида Bild. — Прим. ред. ) делает с моим мужем, не имеет ничего общего с демократией и свободой слова, а только с клеветой и травлей, — написала Шрёдер-Ким под коллажем из своего портрета с портретом супруга в instagram https://www.instagram.com/p/CGFH7hxHw_N/. — Я возмущена, но также разочарована тем, что подобное возможно в моем втором доме (жена Шрёдера родом из Южной Кореи. — Прим. ред. ) и что это распространяется дальше другими средствами массовой информации, которые я всегда уважала».

В среду Bild опубликовал интервью с Алексеем Навальным, где борец с коррупцией заявил о тайных платежах, которые якобы получает Герхард Шрёдер от российских властей, в ответ на вопрос об отношении к высказываниям бывшего немецкого канцлера, что пока что нет никаких фактов, подтверждающих отравление российского оппозиционера отравляющим веществом из группы «Новичок». При этом 6 октября эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили отравление Навального неизвестным ранее типом «Новичка»



«Это мое личное мнение как юриста, который несколько лет изучает «Роснефть» и «Газпром». У меня нет документа, в котором было бы написано черным по белому: вот, мистер Шрёдер, это ваш портфель, полный денег. Но я не сомневаюсь, что Шрёдер получит тайные платежи», — сказал Навальный в интервью Bild.



Вечером того же дня Герхард Шрёдер в своём аккаунте в Linkedin, заявил, что будет судиться с Bild, так как издание не обратилось к нему за комментариями.



«Я чувствую себя обязанным подать в суд на издателя, который серьезно нарушил мои личные права. То же самое произойдет и с другими СМИ, если они станут распространять ложные заявления, сделанные BILD-Zeitung и bild.de», — написал Шрёдер, отметив, что «понимает непростую личную ситуацию, в которой оказался господин Навальный», однако его утверждения о «скрытых платежах» от Кремля «неверны».

