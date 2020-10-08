Больница в Сестрорецке признала неосновательное обогащение. Раненный в голову оперативник получит крохотную часть от потраченного
Бывший оперативник Ислам Хамерзаев добился возврата части денег, которые его семья тратила на лечение после выстрела ему в затылок. В иске было больше миллиона, вернется меньше 30 тысяч.
Иск Хамерзаев подавал к 40-й больнице в Сестрорецке, которая стала третьей на пути его выздоровления. Его ранили вечером 5 октября 2015 года в лобби-баре отеля «Ландорфф» на Гороховой улице. Там его коллеги отмечали день уголовного розыска, поссорились с другими клиентами, завязалась драка. Хамерзаев прибыл на вызов, он в тот вечер не отдыхал и не пил. Ему выстрелили в затылок. Сперва голову вскрывали в Мариинской больнице, затем сделали несколько операций в ВМА. Оттуда выписали через два месяца с указанием продолжить лечение в 40-й. С оплатой услуг первых двух медучреждений проблем не было, МВД переводило деньги исправно, а вот больница в Сестрорецке, как уверяли сестру оперативника, договорных отношений с министерством не имела, и платить приходилось самостоятельно. Лечение в конечном счете стоило около 15 млн рублей, и оно еще не закончено. Родственники полицейского продали квартиру и дом. У пострадавшего не функционирует половина тела. Правая часть головы у Хамерзаева титановая.
Позже он выяснил, что за него врачам в Сестрорецке все же платили из казны, и пошел в суд возвращать свое. Сумма в иске — 1,4 млн рублей. «Суд исковые требования истца удовлетворил частично. Взыскал с СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» в пользу Хамерзаева неосновательное обогащение в размере 27 500 рублей», — сообщили в пресс-службе судов.
Стрелявшего задержали спустя почти пять лет — 42-летнего предпринимателя Станислава Яковлева нашли под Петербургом. Он мог быть привлечен и раньше. После бойни он был ранен своими же и оказался в НИИ им. Джанелидзе. Немного оправившись, он благополучно сбежал.
Остальные хулиганы избежали наказания своевременно, и удивительно — уголовный розыск простил им пинки и синяки, дело прекратили за примирением сторон.