Больница в Сестрорецке признала неосновательное обогащение. Раненный в голову оперативник получит крохотную часть от потраченного

Бывший оперативник Ислам Хамерзаев добился возврата части денег, которые его семья тратила на лечение после выстрела ему в затылок. В иске было больше миллиона, вернется меньше 30 тысяч.

Иск Хамерзаев подавал к 40-й больнице в Сестрорецке, которая стала третьей на пути его выздоровления. Его ранили вечером 5 октября 2015 года в лобби-баре отеля «Ландорфф» на Гороховой улице. Там его коллеги отмечали день уголовного розыска, поссорились с другими клиентами, завязалась драка. Хамерзаев прибыл на вызов, он в тот вечер не отдыхал и не пил. Ему выстрелили в затылок. Сперва голову вскрывали в Мариинской больнице, затем сделали несколько операций в ВМА. Оттуда выписали через два месяца с указанием продолжить лечение в 40-й. С оплатой услуг первых двух медучреждений проблем не было, МВД переводило деньги исправно, а вот больница в Сестрорецке, как уверяли сестру оперативника, договорных отношений с министерством не имела, и платить приходилось самостоятельно. Лечение в конечном счете стоило около 15 млн рублей, и оно еще не закончено. Родственники полицейского продали квартиру и дом. У пострадавшего не функционирует половина тела. Правая часть головы у Хамерзаева титановая.