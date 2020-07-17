Хамерзаева расстреляли из травматического пистолета в октябре 2015 года при конфликте сотрудников уголовного розыска и гражданских лиц. Яковлев, по версии следствия, выстрелил полицейскому в затылок с близкого расстояния.

Под Петербургом задержали 42-летнего предпринимателя Станислава Яковлева, обвиняемого в покушении на убийство оперуполномоченного Ислама Хамерзаева. Об этом «Фонтанке» сообщил 17 июля сам потерпевший.

Хамерзаев три месяца пролежал в коме, ему удалили часть мозга. Из ГУ МВД его уволили за прогулы, но после жалоб восстановили и дали уволиться самостоятельно в 2017 году. Оперативнику поставили 1-ю группу инвалидности, у него не функционирует половина тела. Городские власти отказали ему в каталке с электромотором. Лечение стоило около 15 миллионов рублей, МВД оплатило около двух. Правая часть головы у Хамерзаева — титановая. Он и родственники продали квартиру и дом, с остальным помогали друзья и земляки из Чечни. Лечение продолжается до сих пор.

Уголовное дело расследовалось Следственным комитетом Петербурга в необычном темпе. В федеральный и международный розыск Станислав Яковлев был объявлен почти через год после расстрела, задержания и побега из больницы. Потерпевшим Ислама Хамерзаева признали через три года, в конце 2018-го.



«С тех пор меня ни разу не допрашивали», - сказал он «Фонтанке». Задержание Яковлева прокомментировал сдержанно: «Почти справедливость. Видимо, всему свое время. Вечно же бегать не будешь. До меня неоднократно доносились слухи, что Яковлев в городе. Еще пусть суд состоится. Кроме того, есть и другие виновники «торжества», следствию они хорошо известны».



Вечером 5 октября 2015 года отмечавшие день уголовного розыска оперативники поссорились с другими клиентами лобби-бара отеля «Ландорфф» на Гороховой улице. Полицейские проиграли в драке, она закончилась стрельбой. Станислав Яковлев, тоже получивший ранение, сбежал из НИИ Джанелидзе.



Поверженные оперативники были признаны потерпевшими, но менее чем через год они примирились с обвиняемыми, дело в отношении которых было прекращено. Подробнее о принципах уголовного розыска читайте в материале «Всепрощение побитых полицейских».