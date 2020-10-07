Правительство Петербурга согласовало проект бюджета на ближайшую трехлетку. К первому чтению в парламенте документ принесут с дефицитом в 87,2 млрд рублей на 2021-й год.



Проект рассматривался на заседании правительства 7 октября. Согласно проекту, доходы в 2021 году составят 623,5 млрд рублей, расходы — 710,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит составляет 87,2 млрд — это около 14,6% собственных доходов города. При этом резко растет предел госдолга — до 225 млрд рублей.

23% всех расходов (163,8 млрд) будут направлены на развитие образования, 18% (125,7 млрд) — на здравоохранение, 15% (103,3 млрд) — на развитие транспортной системы, 13% (92,9 млрд) — на соцподдержку граждан.