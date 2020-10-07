Смольный согласовал проект бюджета на 2021 — 2023 г. Его могут внести в Законодательное собрание в пятницу
Правительство Петербурга согласовало проект бюджета на ближайшую трехлетку. К первому чтению в парламенте документ принесут с дефицитом в 87,2 млрд рублей на 2021-й год.
Проект рассматривался на заседании правительства 7 октября. Согласно проекту, доходы в 2021 году составят 623,5 млрд рублей, расходы — 710,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит составляет 87,2 млрд — это около 14,6% собственных доходов города. При этом резко растет предел госдолга — до 225 млрд рублей.
23% всех расходов (163,8 млрд) будут направлены на развитие образования, 18% (125,7 млрд) — на здравоохранение, 15% (103,3 млрд) — на развитие транспортной системы, 13% (92,9 млрд) — на соцподдержку граждан.
Адресная инвестиционная компания в 2021 году составит 85,9 млрд рублей, в ней 136 вводных объектов. Основная часть — строительство социальной (35,5 млрд) и транспортной инфраструктуры (30,1), 14,7 млрд направят на коммунальное хозяйство, 5,6 млрд — на выкуп жилья. «Фонтанка» уже сообщала, что в АИП ожидается участие федерального центра: софинансирование дорожной отрасли составит 3,7 и 3,4 млрд в 2021 и 2022 годах. Кроме того, 300 и 200 млн будут направлены из Москвы на спортивную инфраструктуру.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о параметрах проекта бюджета на 2021–2023 годы, ознакомиться с ними можно здесь.
Кроме того, Смольный запланировал осеннюю корректировку бюджета 2020 года в связи с тем, что весенний секвестр доходов и расходов в итоге оказался чрезмерным и поступления в казну не просели настолько сильно. О том, как выглядит эта корректировка, читайте в материале «Фонтанки».