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07.10.2020 11:54
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«Поучайте ваших паучат». Депутаты ЗакСа перессорились из-за коронавируса и ношения масок в парламенте

Оппозиционные депутаты Петербурга на заседании 7 октября раскритиковали коллег за бездействие в борьбе с распространением коронавируса и отсутствие масок. В ответ парламентарии от «Единой России» упрекнули в пиаре и «свинстве». Трансляция ведется на сайте Мариинского дворца.

Беспартийный депутат Максим Резник попенял коллегам за то, что в повестке заседания нет ни одного вопроса, касающегося обеспечения граждан достоверной информацией по COVID-19. А также за то, что парламенту так и не удалось зазвать к себе вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего здравоохранение.

Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский напомнил про отказы медикам в «коронавирусных» выплатах. Процесс выплат полностью регламентирован нормативными актами Смольного, то есть полностью контролируется чиновниками, а не парламентом — с помощью закона.

Оксана Дмитриева, руководитель фракции Партии Роста, поругала коллег по парламенту за несоблюдение рекомендации находиться в масках и перчатках в общественных местах. «Вот взгляните на этот зал. Кто находится в масках и перчатках?»

«Мы услышали вашу дисциплинарную нотацию, — отреагировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который находится в президиуме без маски. Коммунист Александр Рассудов провел контратаку на выпад Дмитриевой: «Хочется уличить ее в лицемерии: по коридорам женщина ходит-то без маски. А здесь нас поучают. Как говорили в одном известном детском фильме: поучайте лучше ваших паучат».

Единоросс Андрей Анохин назвал «самым последним делом» в условиях пандемии пытаться это использовать в своих политических целях. «Нагрузка на врачей, систему здравоохранения, руководство города колоссальная! И вот здесь вот так выходить и говорить об этом — это просто свинство. В прямом смысле свинство. Просто по-человечески свинство. Это недопустимое поведение для депутата», — заявил он с трибуны. Анохин также упрекнул и Дмитриеву за публичное порицание депутатов-безмасочников, заявив, что глава фракции Партии Роста могла бы сказать о ношении в парламенте, как в срезе общества, масок не с трибуны, а лично.

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Комментарии (10)

hal9000
Да все уже носят маски..я веду эксперимент..и результаты таковы в отличае от прошлой пандемии..количество людей в масках увеличилось на 90 %..а количество заболевших растет..из этого вывод что маски никак не влияют на цифры..
Brevnault
Они походу забыли, зачем их выбирали в гор.парламент. Обсуждение проблемы №1 - это свинство? Как раз свинство - это делать вид, что все нормально, все под контролем.
Переходим к повестке дня. После обеденного перерыва.
ASFXZ
Т.е депутатам маски и перчатки не надо,а простым людям и маски от которых толку 0,и перчатки носи обязательно,иначе штраф,закроем,не пустим?!Вы че,а?
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