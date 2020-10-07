«Поучайте ваших паучат». Депутаты ЗакСа перессорились из-за коронавируса и ношения масок в парламенте

Беспартийный депутат Максим Резник попенял коллегам за то, что в повестке заседания нет ни одного вопроса, касающегося обеспечения граждан достоверной информацией по COVID-19. А также за то, что парламенту так и не удалось зазвать к себе вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего здравоохранение.

Оппозиционные депутаты Петербурга на заседании 7 октября раскритиковали коллег за бездействие в борьбе с распространением коронавируса и отсутствие масок. В ответ парламентарии от «Единой России» упрекнули в пиаре и «свинстве». Трансляция ведется на сайте Мариинского дворца.

Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский напомнил про отказы медикам в «коронавирусных» выплатах. Процесс выплат полностью регламентирован нормативными актами Смольного, то есть полностью контролируется чиновниками, а не парламентом — с помощью закона.

Оксана Дмитриева, руководитель фракции Партии Роста, поругала коллег по парламенту за несоблюдение рекомендации находиться в масках и перчатках в общественных местах. «Вот взгляните на этот зал. Кто находится в масках и перчатках?»

«Мы услышали вашу дисциплинарную нотацию, — отреагировал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, который находится в президиуме без маски. Коммунист Александр Рассудов провел контратаку на выпад Дмитриевой: «Хочется уличить ее в лицемерии: по коридорам женщина ходит-то без маски. А здесь нас поучают. Как говорили в одном известном детском фильме: поучайте лучше ваших паучат».

Единоросс Андрей Анохин назвал «самым последним делом» в условиях пандемии пытаться это использовать в своих политических целях. «Нагрузка на врачей, систему здравоохранения, руководство города колоссальная! И вот здесь вот так выходить и говорить об этом — это просто свинство. В прямом смысле свинство. Просто по-человечески свинство. Это недопустимое поведение для депутата», — заявил он с трибуны. Анохин также упрекнул и Дмитриеву за публичное порицание депутатов-безмасочников, заявив, что глава фракции Партии Роста могла бы сказать о ношении в парламенте, как в срезе общества, масок не с трибуны, а лично.