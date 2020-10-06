Одну из главных мужских ролей в приквеле «Игры престолов» — «Дом дракона» — исполнит актёр Пэдди Консидайн. Он станет королём Визерисом Таргариеном. Во вселенной, созданной Джорджем Р. Р. Мартином, этот правитель был последним всадником дракона Балериона. Как пишет Deadline, герой — «добрый и порядочный человек». Он появится в первых десяти эпизодах.



Пэдди Консидайн известен по работе в «Номере 44», «Новой эре Z» и так и не получившей прокатного удостоверения в России чёрной комедии «Смерть Сталина». В сатирической ленте он сыграл товарища Андреева.