Актер из «Смерти Сталина» сыграет одного из главных героев приквела «Игры престолов»
Одну из главных мужских ролей в приквеле «Игры престолов» — «Дом дракона» — исполнит актёр Пэдди Консидайн. Он станет королём Визерисом Таргариеном. Во вселенной, созданной Джорджем Р. Р. Мартином, этот правитель был последним всадником дракона Балериона. Как пишет Deadline, герой — «добрый и порядочный человек». Он появится в первых десяти эпизодах.
Пэдди Консидайн известен по работе в «Номере 44», «Новой эре Z» и так и не получившей прокатного удостоверения в России чёрной комедии «Смерть Сталина». В сатирической ленте он сыграл товарища Андреева.
Подбор актёров на главные роли в «Доме дракона» начался в июле 2020 года. Известно, что действие на экране развернётся за 300 лет до событий «Игры престолов», а зрители узнают историю Дома Таргариенов. Режиссёром пилотной и нескольких первых серий стал Мигель Сапочник. Сюжет разрабатывался вместе с создателем вселенной, автором цикла «Песнь льда и пламени» Джорджем Р. Р. Мартином. Минувшим летом фанаты устроили флешмоб в сети и призывали отвезти писателя в хижину у озера с серной кислотой и заточить его там. Сделать это им предложил сам Мартин, который пишет книги годами. В мае 2019 года он предложил поклонникам запереть его у озера с серной кислотой, если роман «Ветра зимы» не будет готов к 29 июля. Читатели вспомнили об этом, когда стало понятно, что в срок писатель не уложился.