Российская авиация провела воздушный бой в стратосфере напротив Аляски. Америка отреагировать не успела
Воздушно-космические силы РФ провели воздушный бой в стратосфере (от 11 до 50 км) недалеко от Аляски. Видео с перехватом МиГ-31 условного противника на 20-километровой высоте опубликовало военное ведомство 6 октября во «ВКонтакте».
Воздушные маневры проходили во время учений морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке. Для усложнения выполнения задачи экипажи самолетов искали «нарушителя» без использования ПВО.
Минобороны РФ 24 сентября продемонстрировало «зачистку» побережья Берингова моря напротив Аляски с использованием большого десантного корабля, бронетехники и пехоты.