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06.10.2020 16:32
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Российская авиация провела воздушный бой в стратосфере напротив Аляски. Америка отреагировать не успела

Воздушно-космические силы РФ провели воздушный бой в стратосфере (от 11 до 50 км) недалеко от Аляски. Видео с перехватом МиГ-31 условного противника на 20-километровой высоте опубликовало военное ведомство 6 октября во «ВКонтакте».

Воздушные маневры проходили во время учений морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке. Для усложнения выполнения задачи экипажи самолетов искали «нарушителя» без использования ПВО.

Минобороны РФ 24 сентября продемонстрировало «зачистку» побережья Берингова моря напротив Аляски с использованием большого десантного корабля, бронетехники и пехоты.

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Комментарии (8)

А наш дядя Михаил
Америка отреагировала 153 года назад, когда за аккуратно нарезанные листки бумаги (сиречь доллары) получила огромную, стратегически важную ,с запасами нефти, территорию. А на эти понты с потугами демонстрации своей мощи ей (Америке) ,с высокой колокольни....
Valera SPb
Ух ты как наша пятая колонна возбудилась!!! Им успехи наших ВС как красная тряпка для быка. Так жутко они не ненавидят Россию, и так сильно они любят подачки из-за океана! ...

Nationalverrater_2, USSR_forever, это я про вас, голубей наших сизых :)
Ваша псевдозабота о пенсионерах и пр. обязательные атрибуты выдают вас с головой ... Ехали бы в свою америку, там вас ждут ...
terry18
А какую реакцию США автор статьи ожидал?
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