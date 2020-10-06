В центре Бишкека днём 6 октября проходит стихийный митинг, в котором участвуют несколько сотен человек. Люди собрались около памятника Манаса недалеко от рабочей резиденции президента Сооронбая Жээнбекова, сообщают источники «Фонтанки».

Сотрудников правоохранительных органов на месте нет. Нет их и около Белого Дома. Одна из секций забора вокруг здания, где обычно работает президент, снята. На фасаде заметны следы пожара внутри здания.