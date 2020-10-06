Около здания правительства Киргизии снова собирается стихийный митинг. Милиции нет
В центре Бишкека днём 6 октября проходит стихийный митинг, в котором участвуют несколько сотен человек. Люди собрались около памятника Манаса недалеко от рабочей резиденции президента Сооронбая Жээнбекова, сообщают источники «Фонтанки».
Сотрудников правоохранительных органов на месте нет. Нет их и около Белого Дома. Одна из секций забора вокруг здания, где обычно работает президент, снята. На фасаде заметны следы пожара внутри здания.
Несмотря на отсутствие силовиков, почетный караул к гигантского флагштока, на котором развивается национальный флаг Кыргызстана, не снят.
В понедельник, 5 октября, в ходе протестов после парламентских выборов были захвачены правительственные здания. В результате штурма из СИЗО были освобождены руководители времен экс-президента Атамбаева, в том числе сам бывший лидер страны. Сегодня стало известно, что ему официально изменили меру пресечения на домашний арест.
ЦИК Киргизии отменил итоги выборов.
Спецслужбы Киргизии 7–8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.