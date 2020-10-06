«Зенит» отправил Ригони играть в Испанию

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отдал аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в аренду в «Эльче» (Испания). Как сообщает во вторник, 6 октября, пресс-служба испанской команды, срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.



Ранее писали, что Ригони будет отдан в аренду в «Сочи», однако сам игрок, видимо, был против такого варианта.

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 7 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.