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06.10.2020 10:06
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«Зенит» отправил Ригони играть в Испанию

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отдал аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони в аренду в «Эльче» (Испания). Как сообщает во вторник, 6 октября, пресс-служба испанской команды, срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Ранее писали, что Ригони будет отдан в аренду в «Сочи», однако сам игрок, видимо, был против такого варианта.

Ригони перешёл в «Зенит» в 2017 году из «Индепендьенте». В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 7 матчей в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

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