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06.10.2020 10:03
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В Сети появились фотографии экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после освобождения из СИЗО

Фотографии экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого минувшей ночью освободили из СИЗО протестующие, появились в Сети 6 октября.

Кадры с Атамбаевым на своей странице в соцсети Facebook 6 октября опубликовала его соратница Кундуз Джолдубаева.

К утру вторника недовольные итогами парламентских выборов в республике люди захватили здания правительства, парламента и мэрии. Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра, им стал Жоошбек Коеналиев, кандидат от партии «Республика», сообщает РИА Новости. По данным агентства, из колонии освободили экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева и экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова.

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