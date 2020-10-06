В Сети появились фотографии экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после освобождения из СИЗО
Фотографии экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого минувшей ночью освободили из СИЗО протестующие, появились в Сети 6 октября.
Кадры с Атамбаевым на своей странице в соцсети Facebook 6 октября опубликовала его соратница Кундуз Джолдубаева.
К утру вторника недовольные итогами парламентских выборов в республике люди захватили здания правительства, парламента и мэрии. Оппозиция в Бишкеке избрала временного мэра, им стал Жоошбек Коеналиев, кандидат от партии «Республика», сообщает РИА Новости. По данным агентства, из колонии освободили экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева и экс-главу аппарата президента Фарида Ниязова.