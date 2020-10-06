Наркотики не были причиной обморока 13 школьников в Великих Луках. В больницу доставили еще одного ребенка

«На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием», — написал Ведерников в своем аккаунте в Instagram 6 октября. Он добавил, что около восьми часов вечера в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление. Из 14 детей двое в состоянии средней степени тяжести, остальные — в удовлетворительном.

Наркотики не были причиной обморока псковских школьников, которые почувствовали себя плохо на торжественной линейке в Великих Луках и попали в больницу. О результатах анализов попавших в больницу детей рассказал губернатор области Михаил Ведерников.

Причину массового недомогания выясняет специальная комиссия. И родители, и чиновники сходятся как минимум в одном — еда ни при чем. Из всех госпитализированных в столовой в тот день успели побывать только трое. Также выдвигались версии о том, что дети употребляли какой-то непонятный газ и что причиной отравления мог стать лопнувший шарик с гелием. Но чиновники отметили, что госпитализированные ученики стояли в разных местах далеко друг от друга и шарик точно ни при чем. Родители подумали и про коронавирусные меры. Некоторые полагают, что навредить ученикам мог антисептик. Чиновники предполагают, что случившееся могло быть стечением обстоятельств и дети могли получить тепловой удар.



Дети оказались в больнице после торжественной линейки в честь присвоения школе № 7 имени Антона Злобина (великолучанин, погибший в 1995 году на таджикско-афганской границе). Это 13 школьников разного возраста. Сообщалось, что некоторые из них в тяжелом состоянии. Местные чиновники утверждают, что все дети чувствуют себя удовлетворительно. В школу поехали следователи и прокурор.

