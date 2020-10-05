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05.10.2020 19:46
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Финляндия превысила установленный ею же лимит заражений COVID-19 для въезда в страну

Финляндия вышла из зелёной зоны по числу заражений коронавирусом — за последние две недели количество заболеваний на 100 тысяч населения превысило 25 — именно в пределах этого показателя Суоми открывала въезд из других стран.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, за последние 14 дней число инфицированных на 100 тысяч жителей составило 27,2. В сравнении с предыдущими двумя неделями количество заболевших выросло на 937.

За минувшие сутки умер один пациент с COVID-19, увеличив статистику летальных исходов до 346. Всего с начала пандемии заразилось 10 702 человека, из них 5 октября было зарегистрировано 164 новых случая (в предыдущие два дня — по 147).

На данный момент в Финляндию разрешён въезд без ограничений всего из 11 стран мира.

Генеральный консул Финляндии Анне Ламмила в интервью «Фонтанке» заявила, что не может гарантировать открытие границ с Россией до Нового года.

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Комментарии (6)

22ilves
Зато всю весну щеки надували - ах, какой ужас в Швеции и как лихо мы забороли вирус! Ага. Забороли. Свою собственную экономику....((((
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