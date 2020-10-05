Финляндия превысила установленный ею же лимит заражений COVID-19 для въезда в страну

Финляндия вышла из зелёной зоны по числу заражений коронавирусом — за последние две недели количество заболеваний на 100 тысяч населения превысило 25 — именно в пределах этого показателя Суоми открывала въезд из других стран.

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, за последние 14 дней число инфицированных на 100 тысяч жителей составило 27,2. В сравнении с предыдущими двумя неделями количество заболевших выросло на 937.

За минувшие сутки умер один пациент с COVID-19, увеличив статистику летальных исходов до 346. Всего с начала пандемии заразилось 10 702 человека, из них 5 октября было зарегистрировано 164 новых случая (в предыдущие два дня — по 147).