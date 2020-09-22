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22.09.2020 16:01
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Финляндия спустя 10 дней возвращает коронавирусные ограничения на границе со Швецией. Эстония и Норвегия тоже попали в «красный список»

Правительство Финляндии внесло в «красный список» соседние Швецию, Норвегию и Эстонию.

«Рекомендации о карантине вводятся для всех стран с числом заболевших более 25 [на 100 000 жителей за последние 14 дней]. В следующий понедельник, 28 сентября, вводится рекомендация о карантине, среди прочего, для Швеции и Норвегии», — цитирует 22 сентября заявление начальника канцелярии министерства внутренних дел Кирси Пимия YLE.

Финские власти сняли ограничения на поездки между Суоми и некоторыми государствами, включая Швецию, 19 сентября. О решении было объявлено 11 сентября.

Эстония стала одной из первых стран, с которыми финны создали «туристический пузырь» с открытыми границами. Пимия посетовала, что со следующей недели и поездка в Таллин закончится карантином.

В финском посольстве в Москве «Фонтанке» ранее сообщили, что срок открытия границы Суоми с РФ пока не известен и зависит от эпидемиологической ситуации.

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Комментарии (1)

Fjfef
Не долго мучалась «старушка»
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