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05.10.2020 17:17
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Многоразовый и безотказный «Амур»: Рогозин пообещал построить космический «Калашников»

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин одобрил создание нового российского ракетного комплекса «Амур». Это будет первая российская многоразовая ракета, еще и работающая на метане.

Рассказ о новой ракете опубликовал ТАСС 5 октября. Предполагается, что «Амур» будет 55 метров высотой и 4,1 метра в диаметре, а также получит взлетную массу в 360 тонн. В многоразовом режиме он сможет доставлять на орбиту 10,5 тонны полезного груза. В одноразовом — 12,5 тонны. У него будет возвращаемая первая ступень, а вторая — однократного использования, обе с метановыми двигателями. В перспективе предполагается запускать одну ступень до 100 раз.

Запускать перспективный носитель хотят с 2026 года, используя космодром «Восточный» в Амурской области. Цена старта — 22 млн долларов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что все американские пилотируемые аппараты, включая разработки Илона Маска и Boeing, — не более чем «просторные» и «гламурные» «Союзы», от который Россия планирует отказаться через десять лет. Тем не менее сам Роскосмос занимается разработкой многоразового транспортного корабля «Арго», близкого по характеристикам к космическому аппарату Dragon Маска.

Фото: ТАСС/Роскосмос
Фото: ТАСС/Роскосмос

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Комментарии (14)

Вранье
yar_5e4cc335310b6
Вот ведь какие комментаторы непутевые. Всем недовольны.
Подождите, вот застроит Рогозин московский завод Хруничева, и тогда бросит все силы на всякие там ракетки и кораблики космические. А пока есть дела поважнее.. Не отвлекайте государственника .
***_555
За базар ответит? Своими деньгами?
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