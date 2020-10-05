Многоразовый и безотказный «Амур»: Рогозин пообещал построить космический «Калашников»
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин одобрил создание нового российского ракетного комплекса «Амур». Это будет первая российская многоразовая ракета, еще и работающая на метане.
Рассказ о новой ракете опубликовал ТАСС 5 октября. Предполагается, что «Амур» будет 55 метров высотой и 4,1 метра в диаметре, а также получит взлетную массу в 360 тонн. В многоразовом режиме он сможет доставлять на орбиту 10,5 тонны полезного груза. В одноразовом — 12,5 тонны. У него будет возвращаемая первая ступень, а вторая — однократного использования, обе с метановыми двигателями. В перспективе предполагается запускать одну ступень до 100 раз.
Запускать перспективный носитель хотят с 2026 года, используя космодром «Восточный» в Амурской области. Цена старта — 22 млн долларов.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что все американские пилотируемые аппараты, включая разработки Илона Маска и Boeing, — не более чем «просторные» и «гламурные» «Союзы», от который Россия планирует отказаться через десять лет. Тем не менее сам Роскосмос занимается разработкой многоразового транспортного корабля «Арго», близкого по характеристикам к космическому аппарату Dragon Маска.