«Роскосмос» заключил соглашение о создании конкурента ракеты Dragon Илона Маска
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» заключила соглашение с частной компанией МТКС для разработки российского многоразового космического корабля.
«Предметом соглашения является создание многоразовой космической системы — в том числе для совместного продвижения услуг по доставке и возврату грузов на Международную космическую станцию», — сообщает 2 октября РБК.
Сотрудничество предусматривает создание многоразового транспортного космического корабля «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов».
Совместная работа госкорпорации и МТКС продлится пять лет с автоматическим продлением.
О разработке многоразового транспортного корабля «Арго», близкого по характеристикам к ракете Dragon Илона Маска, стало известно в сентябре. Полная масса корабля «Арго» — 11,5 т, объем грузового отсека — 11 м³, диаметр — 4,1 м, высота — 5,6 м. По характеристикам «Арго» ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon или к будущей китайской разработке (названия пока нет).