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02.10.2020 11:37
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«Роскосмос» заключил соглашение о создании конкурента ракеты Dragon Илона Маска

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» заключила соглашение с частной компанией МТКС для разработки российского многоразового космического корабля.

«Предметом соглашения является создание многоразовой космической системы — в том числе для совместного продвижения услуг по доставке и возврату грузов на Международную космическую станцию», — сообщает 2 октября РБК.

Сотрудничество предусматривает создание многоразового транспортного космического корабля «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов».

Совместная работа госкорпорации и МТКС продлится пять лет с автоматическим продлением.

О разработке многоразового транспортного корабля «Арго», близкого по характеристикам к ракете Dragon Илона Маска, стало известно в сентябре. Полная масса корабля «Арго» — 11,5 т, объем грузового отсека — 11 м³, диаметр — 4,1 м, высота — 5,6 м. По характеристикам «Арго» ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon или к будущей китайской разработке (названия пока нет).

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Комментарии (10)

***_555
Союз на догонялках шаттлов сколько лет и миллиардов протратил? Раз летавшая демо-версия сколько стоила?
вадики
сдается мне что денежки на разработку то выделят-но никто никуда не полети)))Неполучилось-с))))
Serg_I
А ЗАЧЕМ в этом направлении государственно-частное партнёрство? Что частник тут может предоставить?
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