«Более гламурные "Союзы"». Рогозин сравнил новёхонькие космические корабли от миллиардера Илона Маска и Боинга с наследием СССР

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал оценку американским пилотируемым космическим аппаратам. По мнению специалиста, все они – не более чем «просторные» и «гламурные» «Союзы».

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, – это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего "Союза". Да, более просторные, более гламурные», – заявил он 13 июля. Цитату приводит ТАСС.

Рогозин сообщил, что устройства США по техническим характеристикам аналогичны российскому «Союзу МС», который должен прослужить ещё около 10 лет, и на смену которым придёт новое поколение российских ракет-носителей "Ангара" и космических кораблей "Федерация". "Они ненамного ушли вперёд", - добавил он. «Старый конь борозды не испортит», – пошутил глава Роскосмоса .