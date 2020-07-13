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13.07.2020 23:10
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«Более гламурные "Союзы"». Рогозин сравнил новёхонькие космические корабли от миллиардера Илона Маска и Боинга с наследием СССР

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал оценку американским пилотируемым космическим аппаратам. По мнению специалиста, все они – не более чем «просторные» и «гламурные» «Союзы».

«Американские корабли, будь то корабль SpaceX или корабль Boeing, – это корабли только лишь для низких орбит. Это аналоги нашего "Союза". Да, более просторные, более гламурные», – заявил он 13 июля. Цитату приводит ТАСС.

Рогозин сообщил, что устройства США по техническим характеристикам аналогичны российскому «Союзу МС», который должен прослужить ещё около 10 лет, и на смену которым придёт новое поколение российских ракет-носителей "Ангара" и космических кораблей "Федерация". "Они ненамного ушли вперёд", - добавил он. «Старый конь борозды не испортит», – пошутил глава Роскосмоса .

В понедельник глава Роскосмоса объяснил и то, почему страна не участвует в американской лунной программе. По его версии, России «неинтересно», ведь это «больше политический проект» к тому же с амбициями НАТО.

По уверениям специалиста, в ближайшее время на новый уровень может перейти космическая работа России с Китаем.

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Комментарии (7)

Danik
Пора и тут мультики рисовать! Но на это тоже денег надо дать, а хочется все положить себе в карман.
maximvf
Тяжелая Ангара в планах на 2027 год +- трамвайная остановка. Протон снят с производства, туда ему и дорога. Зато Союзов и легкой Ангары вполне достаточно для того, чтобы запустить на Луну Рогозина с батутом.
azul
Вот ведь человек на г-но исходит! а Маск тем временем запускает и запускает:)
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