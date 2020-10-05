Белоруссию лишили права проводить шахматную олимпиаду, но уверяют, что дело не в политике

Белоруссия лишилась права проводить Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уверяет, что причина сугубо финансовая и не связана с политическими событиями в стране.



Белорусское министерство не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку.



«Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения», — цитирует заявление Совета ФИДЕ 5 октября портал Sports.ru.

