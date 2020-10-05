Белоруссию лишили права проводить шахматную олимпиаду, но уверяют, что дело не в политике
Белоруссия лишилась права проводить Всемирную шахматную олимпиаду в 2022 году. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уверяет, что причина сугубо финансовая и не связана с политическими событиями в стране.
Белорусское министерство не смогло гарантировать авансовые платежи и страховку.
«Мы должны отметить нарушение определенных финансовых обязательств со стороны организаторов. Из уважения к организаторам мы не хотели бы уточнять суммы, но это довольно существенные нарушения», — цитирует заявление Совета ФИДЕ 5 октября портал Sports.ru.
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что отмена олимпиады не связана с протестами в республике.
«Конечно, это (волнения) не помогает, но определенно это не главная причина. Еще в начале лета, до президентских выборов, нам сообщили, что не могут организовать эти мероприятия», — сказал Дворкович.
Протестные акции начались в Белоруссии после проведения президентских выборов и продолжаются уже почти два месяца. По данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. Недовольные такими результатами голосования белорусы выходят на городские улицы, но оказываются в руках сотрудников милиции. Евросоюз отреагировал на ситуацию в стране санкциями.