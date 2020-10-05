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05.10.2020 11:21
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СМИ: Полиция задержала сына экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Антона Фургала, сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержала полиция. Об этом 5 октября без ссылок на источники сообщили Пятый канал и РЕН ТВ.

По предварительной информации, которую опубликовали телеканалы, 29-летний сын экс-главы региона задержан из-за организации митингов в поддержку и защиту отца. В отношении него якобы составлен протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

О задержании Фургала-младшего в своем Telegram-канале также сообщил блогер и депутат городской думы Хабаровска Александр Каян. По его данным, задержанный может находиться в 4-м отделе полиции.

Адвокату от ОВД-Инфо Андрею Демидову, который приехал в отдел полиции № 4, сообщили в дежурной части, что Антона Фургала к ним не доставляли. В камере административно задержанных его тоже нет.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован в середине этого лета. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявили обвинение и оставили под стражей до 9 декабря 2020 года. В минувшие выходные прошла 85-я несогласованная акция в его поддержку.

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Комментарии (2)

aaignat
Тру демократия по-кремлёвски. Главворы в кремле, а противники на нарах
Савва Морозов
Не понимаю такой жёсткости к Фургалу. Против Путина не выражался, голосилку по поправкам - обеспечил. Не передал активы, без своего гешефта - так это везде так. Сняли бы по-тихому и отправили бы в СФ штаны протирать.
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