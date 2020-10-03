В Хабаровске люди в 85-й раз вышли в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прошла в Хабаровске в субботу в 85-й раз и собрала на площади не более 500 человек, сообщает 3 октября администрация города.

Традиционно участники акции собрались перед зданием регионального правительства в Хабаровске, затем колонна двинулась по проезжей части улиц города и вернулась к «белому дому», передает корреспондент РИА Новости.

Подходы к зданию правительства края митингующие украсили белыми шарами. Третью субботу подряд на площади громко играет классическая музыка. Люди в шествии несут шары, плакаты, транспаранты с изображением Фургала. Люди скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора, также звучит критика в адрес властей. Мэрия сообщает, что число участников с каждой акцией сокращается.