В Хабаровске люди в 85-й раз вышли в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прошла в Хабаровске в субботу в 85-й раз и собрала на площади не более 500 человек, сообщает 3 октября администрация города.
Традиционно участники акции собрались перед зданием регионального правительства в Хабаровске, затем колонна двинулась по проезжей части улиц города и вернулась к «белому дому», передает корреспондент РИА Новости.
Подходы к зданию правительства края митингующие украсили белыми шарами. Третью субботу подряд на площади громко играет классическая музыка. Люди в шествии несут шары, плакаты, транспаранты с изображением Фургала. Люди скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора, также звучит критика в адрес властей. Мэрия сообщает, что число участников с каждой акцией сокращается.
По информации властей, за время протестов полицейскими было зарегистрировано свыше 4 тысяч административных правонарушений, совершенных участниками автопробегов, составлено почти 200 протоколов в отношении участников несанкционированных митингов.
Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Смольского и убийства Зори и Булатова. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Сам Фургал все обвинения отвергает.