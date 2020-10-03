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03.10.2020 10:30
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В Хабаровске люди в 85-й раз вышли в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала прошла в Хабаровске в субботу в 85-й раз и собрала на площади не более 500 человек, сообщает 3 октября администрация города.

Традиционно участники акции собрались перед зданием регионального правительства в Хабаровске, затем колонна двинулась по проезжей части улиц города и вернулась к «белому дому», передает корреспондент РИА Новости.

Подходы к зданию правительства края митингующие украсили белыми шарами. Третью субботу подряд на площади громко играет классическая музыка. Люди в шествии несут шары, плакаты, транспаранты с изображением Фургала. Люди скандировали лозунги в поддержку бывшего губернатора, также звучит критика в адрес властей. Мэрия сообщает, что число участников с каждой акцией сокращается.

По информации властей, за время протестов полицейскими было зарегистрировано свыше 4 тысяч административных правонарушений, совершенных участниками автопробегов, составлено почти 200 протоколов в отношении участников несанкционированных митингов.

Сергей Фургал был арестован 10 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Смольского и убийства Зори и Булатова. По данным СКР, он также проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области. Сам Фургал все обвинения отвергает.

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Комментарии (4)

vitor
Хе-хе, деньжата заканчиваются у спонсоров, только на 500 чел набрали?
260642921
А пора бы начать различать закон и право. К сожалению в России закон и право далеко не всегда совпадают. И чем дальше, тем больше.
gencon
Так все-таки люди вне закона выходят, или полиция действует вне закона, когда разгоняет мирные шествия? В России вообще есть власть закона, или все настолько плохо, администрация ничего не решает, а ментов привлекают, потом что у тех есть дубины
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