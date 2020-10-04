Фургал в СИЗО теряет зрение. С каждым днём он видит всё хуже

По словам Литвинович, разговор вышел «тяжелым» — Фургал был крайне разозлен и кричал на сотрудника СИЗО, что для него нехарактерно. В отношении здоровья экс-чиновник сказал, что проблем нет, кроме зрения, которое «стремительно падает», — когда Фургала привезли в «Лефортово», он видел нормально. Это не первая жалоба в СИЗО на такую же проблему. Офтальмолога там нет.

Член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович рассказала в Facebook о посещении арестантов в «Лефортово». Среди них — бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, чье уголовное преследование вызвало волну протестов на Дальнем Востоке.

В то же время Фургал заявил, что с 9 июня «повержен в гражданских правах».



«Мне запрещено любое общение — мне не приходят никакие письма, их все забирает следователь! — приводит Литвинович его прямую речь. — Я лишен права защищаться — ко мне приходили адвокаты, но наша встреча проходила при сотруднике СИЗО, наш разговор не был конфиденциальным, все прослушивается! В итоге я не могу выработать с адвокатами свою линию защиты и значит — лишен защиты! Звонки мне следователь не разрешает, свидания — не разрешает! Я нахожусь в полной, абсолютной изоляции!»



Кроме Фургала, члены ОНК посетили 65-летнего физика из Томска Александра Луканина, арестованного по обвинению в госизмене, и петербургского блогера Андрея Пыжа.



3 октября хабаровчане в 85-й раз вышли на несогласованную акцию протеста в поддержку Сергея Фургала. Она собрала не более 500 человек. В июле на улицы выходили тысячи.

