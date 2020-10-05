Армения показала, что происходит в столице Нагорного Карабаха во время бомбардировки Азербайджаном
Ереван показал бомбардировку Азербайджаном столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Видео ударов по Степенакерту 5 октября опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.
На кадрах слышен вой сирены воздушной тревоги, после чего начинается обстрел города. Затем на видео показаны последствия ударов: разрушенные жилые дома, искореженные машины и воронки от снарядов.
Президент Азербайджана 4 октября выступил с обращением к нации, в котором сказал, что освобождены девять сел. Виновником ситуации он называет Армению. По словам Алиева, огонь прекратится, только когда Ереван покажет график вывода войск из Карабаха.
Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.
Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.