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05.10.2020 07:46
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Армения показала, что происходит в столице Нагорного Карабаха во время бомбардировки Азербайджаном

Ереван показал бомбардировку Азербайджаном столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Видео ударов по Степенакерту 5 октября опубликовала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

На кадрах слышен вой сирены воздушной тревоги, после чего начинается обстрел города. Затем на видео показаны последствия ударов: разрушенные жилые дома, искореженные машины и воронки от снарядов.

Президент Азербайджана 4 октября выступил с обращением к нации, в котором сказал, что освобождены девять сел. Виновником ситуации он называет Армению. По словам Алиева, огонь прекратится, только когда Ереван покажет график вывода войск из Карабаха.

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

Накануне Азербайджан обвинил противника в обстреле села из тактического ракетного комплекса. Армения опровергла эти сообщения и заявила о ракетном ударе Азербайджана по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

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Комментарии (7)

Barmaley_5e4d0211d3423
Название столицы хотя бы проверяли ...
Что это за город Степенакерт?
hyperborean
Младший Алиев - по факту самый настоящий фашист
Агроном аэродрома
До сих пор непонятно - с какой стороны там бендеровцы, а с какой женщины, старики и дети?..
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