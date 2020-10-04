Губернатор Нижнего Новгорода высказался о смерти Ирины Славиной

Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин признал, что до сих пор не может поверить в смерть журналистки, и пообещал проконтролировать расследование причин ее поступка. Пост на своей странице в Instagram он опубликовал 4 октября. Никитин считает, что лишние слова неуместны, но так как он Ирину знал лично, то не высказать свое отношение не может.



«Мы общались по разным поводам, — рассказал он. — С самого начала моей работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением. Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-й больнице. «А давайте вместе посмотрим, как там на самом деле?!» — так звучало ее предложение. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону».