Губернатор Нижнего Новгорода высказался о смерти Ирины Славиной

Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин признал, что до сих пор не может поверить в смерть журналистки, и пообещал проконтролировать расследование причин ее поступка.
Пост на своей странице в Instagram он опубликовал 4 октября. Никитин считает, что лишние слова неуместны, но так как он Ирину знал лично, то не высказать свое отношение не может.
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Ирина Славина добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Есть ситуации, когда лишние пустые слова просто неуместны. Но я решил для себя, что промолчать и не выразить человеческое отношение к произошедшему просто не могу. Хотя бы потому что я знал Ирину лично. Мы общались по разным поводам. С самого начала моей работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением. Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-ой больнице. «А давайте вместе посмотрим, как там на самом деле?!» - так звучало ее предложение. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону. Именно за профессиональную журналистскую работу и неравнодушие в 2019 году вручал ей официальную благодарность губернатора (именно этот момент на фото). Она была ярким и неравнодушным человеком. Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне. Впервые за время существования моего аккаунта в инстаграме к этому посту не будет комментариев. Не тот случай. Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала. Осознаю, что любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это, а то, какие уроки и выводы будут сделаны. Говорят: любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз.
«Мы общались по разным поводам, — рассказал он. — С самого начала моей работы в регионе она задавала неудобные вопросы. Я отвечал честно, и, думаю, поэтому в итоге мы общались конструктивно и по-человечески! Знаю, что со взаимным уважением. Как-то Ирина предложила мне поехать вместе с ней в отделение паллиативной помощи в 30-й больнице. «А давайте вместе посмотрим, как там на самом деле?!» — так звучало ее предложение. В результате в паллиативном отделении был сделан ремонт и закуплено оборудование. Потом была дискуссия о судьбе березовой рощи в Верхних Печерах, где хотели построить торговый центр. Ее позиция по этому вопросу помогла сохранить зеленую зону».
Глеб Никитин называет ушедшую ярким и неравнодушным человеком, пост он сопроводил фотографией. Фото было сделано в тот день, когда Никитин вручал Славиной благодарность.
«Я предприму все усилия для того, чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне», — пообещал губернатор города.
Главный редактор KozaPress Ирина Славина заживо сгорела в центре Нижнего Новгорода 2 октября. Перед этим она оставила в Facebook сообщение, в котором просила винить в своей смерти Российскую Федерацию. Гибели женщины предшествовали обыски, о которых она писала в соцсети. 3 октября ее дочь Маргарита и сын Вячеслав вышли на пикет в центре Нижнего Новгорода. Надпись на их плакате гласила: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».