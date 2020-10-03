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03.10.2020 19:56
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Дети журналистки Ирины Славиной вышли на пикет с плакатом: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Петербург показал свою солидарность

Дочь погибшей в огне журналистки Ирины Славиной Маргарита и сын Вячеслав вышли на пикет в центре Нижнего Новгорода. Надпись на их плакате гласила: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».

Акция, в которой приняли участие дети главного редактора издания KozaPress, прошла 3 октября у скульптуры козы на Большой Покровской улице. В этом месте и у здания регионального ГУ МВД жители города организовали стихийные мемориалы.

Также акция памяти журналистки прошла у Гостиного двора в Петербурге. В ней приняли участие около 50 человек. Сначала активисты стояли у метро с пикетами, а потом зажгли свечи и провели минуту молчания.

Днем 2 октября главный редактор нижегородского портала KozaPress Ирина Савина сгорела заживо на скамейке у здания регионального ГУ МВД. Перед этим она оставила в Facebook сообщение, в котором попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.

Гибели женщины предшествовали обыски в ее квартире по делу об участии в деятельности признанного в России нежелательным движения «Открытая Россия». Славина проходила по нему свидетелем. Обвиняемый по этому делу Михаил Иосилевич в разговоре с NN.ru предположил, что именно эти обыски стали для Ирины последней каплей. «В понедельник я иду на допрос и очень хочу посмотреть в лицо тому человеку, который ведет дело», — сказал он.

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Комментарии (3)

Noisymouse
Соглашусь. У женщины был явный нервный срыв, человек в ясном сознании понимает, что шуму будет - максимум на неделю, а дети твои без матери остались навсегда.
VF812
Да уж. Яблочко от яблоньки.
Mafioza
Я-то думала хоть дети нормальные и потому не могла представить, как женщина с семьей могла решится на такой шаг, а тут окащывается все такие. Не мы блин виноваты-близкие, родные, а вы все.Удобная позиция.
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