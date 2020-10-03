Дети журналистки Ирины Славиной вышли на пикет с плакатом: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Петербург показал свою солидарность
Дочь погибшей в огне журналистки Ирины Славиной Маргарита и сын Вячеслав вышли на пикет в центре Нижнего Новгорода. Надпись на их плакате гласила: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».
Акция, в которой приняли участие дети главного редактора издания KozaPress, прошла 3 октября у скульптуры козы на Большой Покровской улице. В этом месте и у здания регионального ГУ МВД жители города организовали стихийные мемориалы.
Также акция памяти журналистки прошла у Гостиного двора в Петербурге. В ней приняли участие около 50 человек. Сначала активисты стояли у метро с пикетами, а потом зажгли свечи и провели минуту молчания.
Сын Ирины Славиной Вячеслав и дочь Маргарита pic.twitter.com/Jz5j4vd3im— Алексей Садöмöвский (@sadomowski) October 3, 2020
Днем 2 октября главный редактор нижегородского портала KozaPress Ирина Савина сгорела заживо на скамейке у здания регионального ГУ МВД. Перед этим она оставила в Facebook сообщение, в котором попросила винить в ее смерти Российскую Федерацию.
Гибели женщины предшествовали обыски в ее квартире по делу об участии в деятельности признанного в России нежелательным движения «Открытая Россия». Славина проходила по нему свидетелем. Обвиняемый по этому делу Михаил Иосилевич в разговоре с NN.ru предположил, что именно эти обыски стали для Ирины последней каплей. «В понедельник я иду на допрос и очень хочу посмотреть в лицо тому человеку, который ведет дело», — сказал он.