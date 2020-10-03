Дочь погибшей в огне журналистки Ирины Славиной Маргарита и сын Вячеслав вышли на пикет в центре Нижнего Новгорода. Надпись на их плакате гласила: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».

Акция, в которой приняли участие дети главного редактора издания KozaPress, прошла 3 октября у скульптуры козы на Большой Покровской улице. В этом месте и у здания регионального ГУ МВД жители города организовали стихийные мемориалы.

Также акция памяти журналистки прошла у Гостиного двора в Петербурге. В ней приняли участие около 50 человек. Сначала активисты стояли у метро с пикетами, а потом зажгли свечи и провели минуту молчания.