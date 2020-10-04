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04.10.2020 12:19
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Школы сами должны решать, уходить ли на удаленку. Так поступили 3%

От общего количества российских школ на карантин ушли 3%. Централизованных решений о формате учебы не будет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» 4 октября заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. В России, отметил чиновник, 42 тысячи школ, из них на карантин ушли 3%. Речь не только про коронавирус, виной тому и сезонная простуда. Басюк напомнил, что в первую неделю сентября COVID-19 заболели больше тысячи учителей. Информацию об этом несколько дней назад распространили «Открытые медиа», направив запросы с просьбой актуализировать данные. Более свежие цифры замминистра не назвал.

По его словам, министерство не будет решать за всех и массово отправлять школьников на удаленку. Формат обучения остается на совести директоров.

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Комментарии (2)

Samal_
карантин не предполагает удалёнки/дистанционки и прочей ереси. ИЛи все на карантине или никто. Развели тут демократию.
SlawaPiter
Хитрожопая политика, все повесили на директоров школ. Посадишь га "удаленку" - накажут, не посадишь все равно обуют.
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