Школы сами должны решать, уходить ли на удаленку. Так поступили 3%
От общего количества российских школ на карантин ушли 3%. Централизованных решений о формате учебы не будет.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» 4 октября заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк. В России, отметил чиновник, 42 тысячи школ, из них на карантин ушли 3%. Речь не только про коронавирус, виной тому и сезонная простуда. Басюк напомнил, что в первую неделю сентября COVID-19 заболели больше тысячи учителей. Информацию об этом несколько дней назад распространили «Открытые медиа», направив запросы с просьбой актуализировать данные. Более свежие цифры замминистра не назвал.
По его словам, министерство не будет решать за всех и массово отправлять школьников на удаленку. Формат обучения остается на совести директоров.