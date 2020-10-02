Роспотребнадзор: За первую неделю сентября ковидом заразилась тысяча школьных учителей, они пренебрегли масками

Учителя не носили маски на педсоветах и совещаниях до начала учебного года, и именно это привело к распространению коронавируса, уверены в Роспотребнадзоре.

За первую неделю сентября количество заражений превысило тысячу. Данные следуют из письма Роспотребнадзора, которое было отправлено в Минпросвещения 8 сентября, ко 2 октября оно оказалось в распоряжении «Открытых медиа».

По словам главного санитарного врача Анны Поповой, виноваты в этом сами учителя, потому что они не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию на педсоветах и совещаниях. Тут же она отметила, что в правилах к ним и нет требований носить СИЗы.