СМИ: Черногория вышла на первое место в Европе по распространению коронавируса

Черногория стала лидером в Европе по распространению коронавируса. Уровень распространения заболевания в стране составил 1 699 человек на 100 тыс. населения, на втором месте идет Армения, на третьем — Испания, пишет 3 октября ТАСС со ссылкой на портал Vijesti.

В то же время портал утверждает, что официальные данные Минздрава Черногории по заболеваемости могут быть сильно занижены. «Заразившихся коронавирусом минимум в три раза больше, чем регистрируется. Учитывая уровень общественной организации, качество медицинской службы и кадровую структуру, оправдания для такого количества заразившихся нет», — заявил в комментарии порталу врач-эпидемиолог Новица Вуйошевич.