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02.10.2020 22:28
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Штаб Трампа: Предвыборная кампания продолжится, но в режиме онлайн

Предвыборная кампания заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа будет продолжена в онлайн-режиме, от части мероприятий придется отказаться или перевести их в виртуальный формат, сообщил 2 октября пресс-секретарь его избирательного штаба Тим Мертау.

«Все ранее анонсированные мероприятия в рамках кампании, требующие участия президента, находятся в процессе перехода в формат виртуальных мероприятий или временно откладываются. Также временно откладываются ранее анонсированные мероприятия с участием членов президентской семьи», — написал Мертау в Twitter.

Он добавил, что все остальные предвыборные мероприятия будут рассматриваться по отдельности.

Дональд Трамп сообщил о заражении коронавирусом и заявил, что вместе с супругой незамедлительно уходит на карантин.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его супруга Джилл не заразились коронавирусом. Об этом 2 октября Байден сообщил в Twitter, который накануне принял участие в теледебатах с Трампом.

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