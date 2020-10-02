Штаб Трампа: Предвыборная кампания продолжится, но в режиме онлайн
Предвыборная кампания заболевшего COVID-19 президента США Дональда Трампа будет продолжена в онлайн-режиме, от части мероприятий придется отказаться или перевести их в виртуальный формат, сообщил 2 октября пресс-секретарь его избирательного штаба Тим Мертау.
Statement from @BillStepien: pic.twitter.com/4nM7q6LHrm— Tim Murtaugh - Download the Trump 2020 app today! (@TimMurtaugh) October 2, 2020
«Все ранее анонсированные мероприятия в рамках кампании, требующие участия президента, находятся в процессе перехода в формат виртуальных мероприятий или временно откладываются. Также временно откладываются ранее анонсированные мероприятия с участием членов президентской семьи», — написал Мертау в Twitter.
Он добавил, что все остальные предвыборные мероприятия будут рассматриваться по отдельности.
Дональд Трамп сообщил о заражении коронавирусом и заявил, что вместе с супругой незамедлительно уходит на карантин.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и его супруга Джилл не заразились коронавирусом. Об этом 2 октября Байден сообщил в Twitter, который накануне принял участие в теледебатах с Трампом.