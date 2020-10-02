Движение на красной линии петербургского метро останавливали из-за слабовидящего мужчины

На пути красной линии метро Петербурга упал мужчина у которого проблемы со зрением. Он в больнице.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина упал сам на станции «Кировский завод» вечером 2 октября. По предварительной версии, он просто оступился. Поезд в это время от платформы был далеко. Мужчину увезли в больницу.

Движение на красной линии было остановлено в половину восьмого вечера. В тоннелях пассажиры оставались на протяжении десяти минут.

Летом на станции «Гражданский проспект» на путях оказался медик, у которого были проблемы со зрением. Он погиб.