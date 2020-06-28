На станции «Гражданский проспект» поезд сбил незрячего медика. Мужчина не выжил
Станция метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» были закрыты накануне вечером из-за упавшего на рельсы инвалида. Мужчина не видел поезд.
Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, 54-летнего медика вытаскивали из-под поезда на «Гражданском проспекте» накануне около половины десятого вечера. Известно, что он приехал на станцию с «Академической», по какой-то причине вышел и ждал следующего поезда в сторону «Девяткино». Вероятно, он не понимал, как близко к краю платформы находится, тех, кто мог бы ему подсказать, рядом не нашлось. Головной вагон задел инвалида по зрению, мужчина упал на рельсы и от полученных травм скончался.
Известно, что последние годы он трудился в различных массажных салонах, в том числе тех, где работают только незрячие специалисты. На сервисах по поиску специалистов указано, что он был мануальным терапевтом, реаниматологом, рефлексотерапевтом.