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28.06.2020 13:40
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На станции «Гражданский проспект» поезд сбил незрячего медика. Мужчина не выжил

Станция метро «Гражданский проспект» и «Девяткино» были закрыты накануне вечером из-за упавшего на рельсы инвалида. Мужчина не видел поезд.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, 54-летнего медика вытаскивали из-под поезда на «Гражданском проспекте» накануне около половины десятого вечера. Известно, что он приехал на станцию с «Академической», по какой-то причине вышел и ждал следующего поезда в сторону «Девяткино». Вероятно, он не понимал, как близко к краю платформы находится, тех, кто мог бы ему подсказать, рядом не нашлось. Головной вагон задел инвалида по зрению, мужчина упал на рельсы и от полученных травм скончался.

Известно, что последние годы он трудился в различных массажных салонах, в том числе тех, где работают только незрячие специалисты. На сервисах по поиску специалистов указано, что он был мануальным терапевтом, реаниматологом, рефлексотерапевтом.

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Комментарии (3)

снегурочка
И машиниста электропоезда.
vlad-mam
С трудом представляю себе слепого реаниматолога.
mik70
А машинисты вперед не смотрят? Хотя и назад тоже, вспоминаю случай как даму с защемленной шубой поезд потащил в тоннель, лишь чудом ей успели выдернуть ее из дверей пассажиры.
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