На красной линии петербургского метро сбой. Очевидцы говорят о человеке на путях

Поезда остановились на красной линии метро Петербурга в сторону станции «Проспект Ветеранов». В подземке говорят о техническом сбое, очевидцы — о человеке на путях.



По словам читателей «Фонтанки», сбой произошел около четверти восьмого вечера 2 октября. Пассажиры ждут по 5–7 минут в поездах между станциями «Автово» и «Кировский завод». В справочной подземки уточнили, что речь идет о небольшом техническом сбое, и вагоны стоят на всем протяжении красной линии в сторону «Проспекта Ветеранов». Очевидцы добавляют, что машинисты сообщили пассажирам о помехе на путях. По некоторой информации, у станции «Балтийская» движению мешает человек.