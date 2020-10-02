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02.10.2020 19:27
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На красной линии петербургского метро сбой. Очевидцы говорят о человеке на путях

Поезда остановились на красной линии метро Петербурга в сторону станции «Проспект Ветеранов». В подземке говорят о техническом сбое, очевидцы — о человеке на путях.

По словам читателей «Фонтанки», сбой произошел около четверти восьмого вечера 2 октября. Пассажиры ждут по 5–7 минут в поездах между станциями «Автово» и «Кировский завод». В справочной подземки уточнили, что речь идет о небольшом техническом сбое, и вагоны стоят на всем протяжении красной линии в сторону «Проспекта Ветеранов». Очевидцы добавляют, что машинисты сообщили пассажирам о помехе на путях. По некоторой информации, у станции «Балтийская» движению мешает человек.

Через несколько минут простоя поезда сдвинулись с места, отметили пассажиры.

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