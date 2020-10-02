Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 2 октября. Об этом в эфире государственного телевидения сообщила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес, пишет ТАСС.
«Это исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины «Спутник V», — заявила она. — Венесуэла станет первой страной Западного полушария, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний этой вакцины». По данным властей, в общей сложности около 2 тыс. венесуэльцев примут участие в испытаниях вакцины.
Исполнительный вице-президент отметила, что Боливарианская Республика планирует производить вакцину «Спутник V» на своей территории.
В августе президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что правительство страны ведет переговоры с российской стороной об участии в испытаниях и производстве вакцины «Спутник V».