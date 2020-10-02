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02.10.2020 20:43
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Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса

Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Венесуэлу 2 октября. Об этом в эфире государственного телевидения сообщила исполнительный вице-президент республики Дельси Родригес, пишет ТАСС.

«Это исторический момент для нашей родины. Сегодня мы получаем от братской России первую партию вакцины «Спутник V», — заявила она. — Венесуэла станет первой страной Западного полушария, которая примет участие в третьей фазе клинических испытаний этой вакцины». По данным властей, в общей сложности около 2 тыс. венесуэльцев примут участие в испытаниях вакцины.

Исполнительный вице-президент отметила, что Боливарианская Республика планирует производить вакцину «Спутник V» на своей территории.

В августе президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что правительство страны ведет переговоры с российской стороной об участии в испытаниях и производстве вакцины «Спутник V».

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Комментарии (3)

kоt-obormot
В обмен на чемоданы...
yaprotiv
ну конечно все свои уже получили, можно всякому сброду раздать
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