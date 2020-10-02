Двукратный рост за неделю. В Петербурге полсотни классов ушли на дистанционку из-за карантина по COVID-19 или ОРВИ

Из-за карантина по коронавирусу или ОРВИ на дистанционное обучение в Петербурге переведён 51 класс в 25 школах. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 2 октября.



В городе по-прежнему остаётся закрытым один детский сад. За неделю количество классов, переведённых на дистанционное обучение, выросло практически в два раза. На 25 сентября 26 классов в 10 школах занимались онлайн.



«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как заканчивается первый месяц учебного года в коронавирусной реальности. Появился тренд — «оттягивать» дистанционку, некоторые классы при выявлении детей с положительными тестами продолжают посещать школы.

