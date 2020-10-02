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02.10.2020 13:43
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Двукратный рост за неделю. В Петербурге полсотни классов ушли на дистанционку из-за карантина по COVID-19 или ОРВИ

Из-за карантина по коронавирусу или ОРВИ на дистанционное обучение в Петербурге переведён 51 класс в 25 школах. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 2 октября.

В городе по-прежнему остаётся закрытым один детский сад. За неделю количество классов, переведённых на дистанционное обучение, выросло практически в два раза. На 25 сентября 26 классов в 10 школах занимались онлайн.

«Фонтанка» подробно рассказывала о том, как заканчивается первый месяц учебного года в коронавирусной реальности. Появился тренд — «оттягивать» дистанционку, некоторые классы при выявлении детей с положительными тестами продолжают посещать школы.

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Комментарии (8)

Cashmare
чёт по-моему врут про полсотни классов. в одной только 416-й с десяток классов на дистанционке
Mash
Только дармоеды и тунеядцы охотно исповедуют корону... ну и в принципе недалекие люди, которым нужно во что-то верить.
pregatus
На всех уровнях, от школьных директоров и завучей до губернатора и президента одно и то же - никакой заботы о здоровье людей, лишь бы скрыть проблему, "не останавливать учебный процесс", "сохранить экономическую активность", а по сути просто преступное замалчивание и враньё идёт.
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