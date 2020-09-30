«Меня тошнило от компьютера, сейчас от маски тошнит». Пока стационары Петербурга готовят ковидные койки, школы остаются в офлайне

В школах Петербурга подходит к концу первый месяц учебного года в коронавирусной реальности. Несмотря на многочисленные правила, инфекция проникла в классы. Если в начале сентября в разговорах о формате обучения фигурировал аргумент о здоровье детей, то теперь, похоже, главным трендом стало «оттягивание» дистанционки.

«Фонтанка» пообщалась с учителями из школ в разных районах. Многие из них отметили, что не наблюдают повышения заболеваемости среди учеников. «У нас сейчас кто-то болеет ОРВИ, но немного, есть даже 100%-ная явка в классах», — отметила Любовь из школы в Выборгском районе. По её словам, оценить масштаб распространения коронавируса среди учеников трудно, так как детям с ОРВИ не назначают тесты на COVID-19. Такой же точки зрения придерживается учитель Марина из школы в Приморском районе, где, по её словам, есть заболевшие ученики. «В больнице официально не ставят ковид. Не присваивают ковидный номер. Без него не могут закрыть классы на карантин», — отметила она.



В 77-й школе Петроградского района два класса учатся на карантинном положении, сообщила директор Нина Фатеева. У одной из учениц подтвердился коронавирус после возвращения из Турции, у второго ребёнка заболела мама. «Есть два карантинных класса, но они учатся в школе. На удалёнку медицина не рекомендует переводить», — отметила Фатеева. «Фонтанка» писала о подобных случаях.

Также в редакцию поступила жалоба от мамы ученика 410-го лицея в Пушкине. По словам петербурженки, из 34 детей в классе уроки посещали 17 человек. «Звонили завучу, чтобы закрыли класс на недельный карантин, в ответ сначала отправили к медкабинет, оттуда обратно в администрацию школы. В итоге был ответ: если сейчас закроют класс на карантин, то уже и не откроют до нового года, и будете на дистанционке, что звучит как запугивание», — прокомментировала горожанка. В приёмной 410-го лицея отметили, что директор Ольга Ткачёва занята и недоступна для разговора, а подобной ситуации в учреждении не происходило.

По словам учителей, в некоторых школах есть негласное требование — проводить уроки офлайн. Сами педагоги критически относятся к идеи дистанционки для карантинных классов. Во-первых, опыт весны нельзя назвать положительным, во-вторых, это дополнительная нагрузка, за которую никто не заплатит.



«Когда была дистанционка мы просто днём и ночью работали, а как так сделать, чтобы сперва в школе, а потом дома? Времени нет. В каких-то школах скидывали задания на дистанционке и проверяли результаты труда, у нас были онлайн-уроки. Это очень тяжко. Готовится к ним — время, проводить — время, после куча вопросов и куча проблем, потом снова подготовка к урокам, просто непрерывно. Меня тошнило от компьютера, сейчас от маски тошнит», — поделилась учительница из школы в Выборгском районе.

В комитете по образованию уточнили, что школам дана стандартная рекомендация — переходить на дистант, если в классе отсутствует более 20% учеников. Это касается гриппа и ОРВИ. «А как действовать при выявлении COVID-19, в каждом случае решает Роспотребнадзор», — добавили в Смольном.

По данным на 29 сентября, в Петербурге из-за распространения коронавируса и ОРВИ перешли на дистанционное обучение 37 классов в 14 школах. Шесть классов из этой статистики — это ученики 550-й школы Центрального района, где у детей подтвердился коронавирус. «Обучение длится две недели, за это время дополнительных случаев заболевания не выявлено. При сохранении отрицательной динамики ученики вернутся в обычный график обучения», — рассказали в администрации Центрального района. Также известно о заболевших учителях в 406-м лицее Пушкинского района.



В комитете по образованию Петербурга, выдавая статистику по карантинным классам, не уточняют, из-за коронавируса или ОРВИ ученики отправлены на дистант. Хотя в Роспотребнадзоре Петербурга заверили, что разделение этих случаев ведется.

С начала учебного года в петербургских школах подтвердили как минимум 99 случаев заражения коронавирусом учеников и педагогов. Детей с COVID-19 принимает единственный стационар — в больнице имени Филатова. По данным комитета по здравоохранению, там сейчас лечатся 70 несовершеннолетних: школьники и детсадовцы.

Федеральные власти не видят повода к возвращению весеннего опыта по массовому переводу школ в дистанционный формат. В Минпросвещения заявили, что сезонная заболеваемость не превышает привычных показателей, а значит, пока нет и серьёзной тревоги. Действительно, по данным Роспотребнадзора, грипп до Петербурга ещё не добрался, а заболеваемость ОРВИ не достигла эпидемического уровня. Однако, как пояснили «Фонтанке» в ведомстве, сентябрь 2020 года выбивается из данных статистики. В прошлом году классы из-за ОРВИ и гриппа начинали закрывать в декабре и ближе к январю.



Правительство Петербурга к росту заболеваемости готовится, запланировав в полтора раза больше инфекционных коек по сравнению с пиком эпидемии коронавируса. К октябрю для пациентов с пневмонией, гриппом и ОРВИ предусмотрено более 18 тысяч мест в стационарах. Несмотря на пессимистичный сценарий, в Смольном не торопятся вносить коррективы в график работы школ.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы на неделю. Решение принято «по рекомендации санитарных врачей из-за осеннего распространения простудных заболеваний». В Петербурге пока даже не обсуждали этот вопрос.

Накануне состоялось родительское собрание в форме вебинара «Гражданская активность и формы ее проявления в подростковой и молодежной среде». На нём представитель Роспотребнадзора Полина Слесаренко заявила, что для Петербурга опыт Москвы чужд, и всё из-за неудачного опыта дистанционного обучения. «Дистанционное обучение по возможности отдалим и оттянем, так как мы поняли, что это тяжело для родителей и детей. Детям рекомендуем носить маски, а родителей просим обеспечивать запасом для смены каждые три часа. Но обязательный масочный режим не установлен для детей в школах, а только для техперсонала и пищеблока», — отметила Слесаренко.

