Продолжаем учиться. В школах Петербурга сотня случаев коронавируса, но классы не отправляют на дистанционку

За первые две недели учебы в школах Петербурга уже выявлена почти сотня заболевших коронавирусом. Между тем эпидемиологи не торопятся отправлять классы на дистанционку. В петербургском Роспотребнадзоре «Доктору Питеру» объяснили, почему и как принимается решение о переводе на обучение «из дома».

С начала учебного года в петербургских школах подтвердили как минимум 99 случаев заражения коронавирусом учеников и педагогов. Как минимум, потому что это данные городского Роспотребнадзора на начало недели, и возможно, их стало уже больше. Однако, как узнал «Доктор Питер», из-за коронавируса эпидемиологи пока не перевели на дистанционку ни одного класса. До сих пор для многих родителей загадка, в каких случаях это должно происходить и кто должен принимать решение.

Одни возмущаются, другие недоумевают, но «правила игры» по разным источникам разнятся. Сначала эпидемиологи говорили, что при заболевании коронавирусом хотя бы одного ученика всех остальных будут отправлять на 14-дневный карантин, потом — как и при любых респираторных заболеваниях, когда в классе отсутствуют 20% и более учащихся. По последней версии, есть некая «установка» на трех и более заболевших — якобы только в этом случае по рекомендации Роспотребнадзора будет приниматься решение о переводе на онлайн-обучение. «Доктор Питер» обратился за разъяснением к начальнику отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирине Чхинджерия. По словам специалиста, правила «3 и больше заболевших» не существует.



— Установки на «четко 3 человека и всё» нет, — сказала «Доктору Питеру» Ирина Чхинджерия. — В случае формирования очага коронавирусной инфекции в образовательном учреждении в каждом случае вопрос о переводе класса на дистанционное обучение будет решаться индивидуально, по результатам санитарно-эпидемиологического расследования. При выявлении случая коронавирусной инфекции в школу выходит эпидемиолог (территориального управления Роспотребнадзора — Прим. ред.), выясняет, кто и в какие сроки заболел, от кого мог заразиться — может быть, в семье есть случаи, какая посещаемость занятий. Ситуации бывают разные. Может быть зарегистрирован 1 случай заражения, а в школу по непонятным причинам не ходит половина класса. А может сложиться такая ситуация, когда заболели двое, а в классе нет возможности для изоляции, нет условий для обеззараживания воздуха, администрация не контролирует соблюдение противоэпидемических требований, есть «смешивание» классов. Тогда в такой школе надо полностью приостанавливать занятия. Поэтому по результатам эпидрасследования и будет решаться, переводить на дистанционное обучение или нет.



— Ирина Григорьевна, решение о переводе на дистанционное обучение принимает директор школы или для этого необходимо предписание главного санитарного врача?

— Директор обязан своим распоряжением приостановить образовательный процесс в классе на неделю, если заболели 20% и более учеников. Не обязательно коронавирусной, а любой респираторной инфекцией. Если есть подозрение на распространение именно коронавируса, то карантин будет минимум на 14 дней и перевод на дистанционное обучение будет проводиться по решению территориального управления Роспотребнадзора. Управление проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и выдает предписание о проведении противоэпидемических мероприятий. Иногда бывают ситуации, когда родители боятся, что ребенок заразится, — узнали о выявленном случае и не приводят детей в школу. Если ходит мало детей, то руководитель образовательной организации вправе приостановить занятия группы или класса. Это уже на его усмотрение.

— Если в классе есть подтвержденные случаи коронавируса, а занятия в школе никто не отменяет, продолжающих ходить в школу учеников должны как-то дополнительно проверять, делать тест на коронавирус?

