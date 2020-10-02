Мобильные приложения с пиратской музыкой, фильмами и книгами отправят в бан: поданы первые иски
Три крупных музыкальных лейбла — Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing и Universal Music — подали первые в России иски правообладателей против мобильных приложений. Вступивший в силу с октября закон разрешил их блокировку.
Как пишет «Коммерсантъ» 2 октября, заявители просят обязать Роскомнадзор «прекратить создавать условия» для распространения нелегальных копий песен Элджея, Светланы Лободы, Maruv и Артура Пирожкова в приложениях «Музыка офлайн. Скачать музыку», PewPee и «iMus — музыкальный плеер». Заявители называют иски тестовыми. Ранее Telegram заблаговременно заблокировал на мобильных устройствах популярный бот Flibusta с пиратскими книгами.
Дальнейший механизм действий прописан в законе — Роскомнадзор после решения суда уведомляет о нарушении авторских прав App Store или Google Play, а они в свою очередь владельца приложения. Если за сутки нарушения не исправить — блокировка в магазине. Если он не справится, то ограничения попросят ввести операторов связи.
Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году. Соавторами проекта стали вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»), зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Мукабенова («Единая Россия»), а также зампред этого комитета Александр Ющенко (КПРФ), член думского комитета по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»). При этом представители рынка просили законотворцев ослабить требования.