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01.10.2020 20:46
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Собянин: Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев

Пандемию коронавируса получится победить через несколько месяцев благодаря массовой вакцинации. Об этом 1 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы и глава оперштаба по борьбе с заболеванием Сергей Собянин.

«Чем быстрее будет произведена вакцина, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с это заразой. Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев и человечество продолжит нормально развиваться и жить», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

Ранее мэр Москвы издал указ, согласно которому московские работодатели обязаны отправить на «удаленку» как минимум 30% сотрудников. Он пояснил, что решение принимается из-за роста заболеваемости COVID-19. Предприятиям, которые нарушат коронавирусные ограничения, пригрозили санкциями.

Рост заболеваемости коронавирусом идет по всей стране — за последние сутки выявили почти 9 тысяч заразившихся, из них 276 — в Петербурге.

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Комментарии (1)

Plavalaguna
Какая прелесть. А "несколько" - это сколько? Больше 12, но меньше 24-х, точнее ответить невозможно?)
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