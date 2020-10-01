Собянин: Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев

Пандемию коронавируса получится победить через несколько месяцев благодаря массовой вакцинации. Об этом 1 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы и глава оперштаба по борьбе с заболеванием Сергей Собянин.



«Чем быстрее будет произведена вакцина, чем быстрее привьется население, тем быстрее мы закончим с это заразой. Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев и человечество продолжит нормально развиваться и жить», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).

Ранее мэр Москвы издал указ, согласно которому московские работодатели обязаны отправить на «удаленку» как минимум 30% сотрудников. Он пояснил, что решение принимается из-за роста заболеваемости COVID-19. Предприятиям, которые нарушат коронавирусные ограничения, пригрозили санкциями.