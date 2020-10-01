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01.10.2020 14:36
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Доллар и евро потеряют больше 1,5 рублей. Центробанк скорректировал курс

Банк России опубликовал официальные курсы валют на завтра, 2 октября. С пятницы официальный курс доллара будет установлен на уровне 77,27 рубля, что на 1,51 рубля ниже предыдущего показателя. Евро потеряет 1,71 рубля — до 90,72 рубля. В ходе торгов на Московской бирже 1 октября курс доллара уже опускается до 77 рублей, а евро — до 90,53 рубля.

Как писала «Фонтанка», на валютном рынке на этой неделе произошёл очередной обвал. Всё играет против рубля: и вторая волна коронавируса, и санкционные угрозы, и снижение ставки Центробанком, и президентские выборы в США.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Ну просто обрушили долларь с еврой.. С 76р. 26-го до 77р. завтра.
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