Доллар и евро потеряют больше 1,5 рублей. Центробанк скорректировал курс

Банк России опубликовал официальные курсы валют на завтра, 2 октября. С пятницы официальный курс доллара будет установлен на уровне 77,27 рубля, что на 1,51 рубля ниже предыдущего показателя. Евро потеряет 1,71 рубля — до 90,72 рубля. В ходе торгов на Московской бирже 1 октября курс доллара уже опускается до 77 рублей, а евро — до 90,53 рубля.



Как писала «Фонтанка», на валютном рынке на этой неделе произошёл очередной обвал. Всё играет против рубля: и вторая волна коронавируса, и санкционные угрозы, и снижение ставки Центробанком, и президентские выборы в США.

