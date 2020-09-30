Евро по 100, доллар по 90?

На валютном рынке очередной обвал. Всё играет против «бедного» рубля. И вторая волна коронавируса, и санкционные угрозы, и снижение ставки нашим Центробанком, и президентские выборы в США, и невиданная по щедрости «раздача пряников» (50% прибыли выплачивается акционерам в виде дивидендов) Сбербанком, ставшим Сбером. Шутники в Интернете в связи с совпадением переименования банка с провалом курса предлагают утвердить и новое, также более краткое наименование рубля, отбросив первые две буквы.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

А тут еще Нагорный Карабах влез. Мало нам Белоруссии. И что интересно: и рубль, и турецкая лира (последняя, несмотря на значительное повышение ставки турецким Центробанком) продемонстрировали дружное падение. Рынок прекрасно понимает, что воюют никакие там не Армения с Азербайджаном. Это прокси-воины. Возрождаемая Российская империя зачем-то устремилась в сферы традиционного влияния столь же возрождаемой Османской империи. Если первая действительно не хочет евро по 100, а доллар по 90, то ей надо запастись попкорном, изредка грозить пальчиком для приличия и злорадно наблюдать, как демократ Пашинян проигрывает войну, коли таковая развернется не на шутку. А потом вместе с другими выступить в роли миротворца.



Что касается макроэкономического положения, то ситуация в России несравненно лучше турецкой. В Турции заметно сократились международные валютные резервы (43 млрд по сравнению со 144 млрд в декабре 2019 г.), тогда как в России они выросли и составили 591 млрд долларов. По нынешнему курсу в рублях (79 руб. за доллар) получается 46,7 трлн рублей. Вся денежная масса (агрегат М1) на 01.08 составляла 28 трлн рублей. Таким образом, на каждый рубль в стране приходится около 1,7 рубля в виде валютных резервов. Центробанк РФ не раскупоривает кубышку в ожидании худших времен (долгожданных санкций и т. п.).

С октября начнутся и продлятся до 2021 г. дополнительные валютные интервенции Центробанка РФ на сумму 2,9 млрд руб. ежедневно. По нынешнему курсу это выходит где-то 1,1 млрд долларов в месяц. Источник средств — 40 млрд долларов, которые в ходе очень странной сделки по выкупу акций тогда еще Сбербанка ЦБ получил от (кого бы вы думали?) Фонда национального благосостояния. В сентябре вливания Центробанка составили лишь 0,7 млрд долларов. Напомним, что после предыдущего провала рубля (в марте этого года) он закачал в апреле 4,8 млрд. И далее в мае 2,7 млрд, в июне — 2,9 млрд. Нельзя было огорчать средний класс перед голосованием по Конституции. Он ведь никак не отучится от дурной манеры пересчитывать свои доходы в доллары и евро.



Однако весь вопрос в том, хватит ли этой прибавки для разворота процесса обесценивания национальной валюты? Главным источником «крепости» рубля являются совсем не эти вливания, а приток средств иностранных инвесторов на российский рынок, прежде всего в ОФЗ (облигации федерального займа). В настоящее время иностранцы держат в ОФЗ 40 млрд долларов, и их ожидаемые убытки от падения рубля могут составить 25% от вложенной суммы. Напомню, что есть так называемая carry trade: покупаешь на доллары ОФЗ в рублевом измерении, рубль укрепляется за период до погашения, а еще проценты куда более высокие, чем по облигациям развитых стран. В итоге получаешь назад в долларах куда больше, чем вложил. Но вот если рубль рушится, то никакие проценты не перекрывают потери от этого.

Что же мы имеем в настоящее время? Дефицит бюджета достигает 4% ВВП, Минфин уже занял 1,8 трлн руб. с начала года, а в IV квартале планирует занять 2,5 трлн. Цена ОФЗ снижается 4 месяца подряд и, как следствие, цена заимствований растет. Сейчас она достигает 6% годовых. Это, конечно, много, но если рубль рухнет за год еще хотя бы на 10–15%, то вложения в ОФЗ все равно покажут отрицательную долларовую доходность. Процент по госзаймам прямо коррелируется со ставкой ЦБ РФ. Поэтому Эльвире Сахипзадовне про дальнейшее снижение этой ставки придется забыть. Не просто остановиться на 4,25% и даже не мечтать о 4%, но начать заметное повышение.



Однако тут возникает коллизия: даже если иностранные инвесторы не испугаются (помните об угрозе внешних санкций на приобретение российских ОФЗ?), поверят в укрепление рубля и снова ринутся на рынок наших госзаимствований, то вся эта игра на повышение ставки и снижение инфляции, в конечном счете, негативно скажется на производстве. Значит, в среднесрочной перспективе поступления в бюджет сократятся, и проблема покрытия дефицита останется острой. При этом напомню правила игры: заначку для покрытия бюджетного дефицита мы не распечатываем и закупкой ОФЗ Центробанком (американской quantity easing) не злоупотребляем. Остаемся жесткими монетаристами.

Теперь о самом главном. Что делать человеку, у которого после всех расходов остаются деньги на сбережения? В прошлый пик падения рубля я писал в статье на «Фонтанке» от 12.03: «Вывод для тех, у кого есть терпение: сейчас, конечно, нельзя дергаться, надо выждать. Однако после укрепления рубля можно вести самую примитивную игру: один месяц покупать доллары, другой — евро. И ждать очередного провала рубля. А краткосрочные колебания друг друга погашают, если затариваться валютой ежемесячно».



И, как видите, оказался прав. С одним «но»: это самое попеременное «затаривание» (если, конечно, нет очень срочной потребности в инвалюте) надо прекращать при наступлении очередного провала рубля. Лично прекратил закупки валюты в самом начале июля. Оставил чуть-чуть рублей покушать, а остальные отпускные пустил на инвалюту. И вроде бы пока не жалею.

Как действовать сегодня? Сразу оговорю, что все далее сказанное справедливо при отсутствии «черных лебедей», а их сейчас, мягко говоря, хватает. Делаю ставку на монетаризм ЦБ РФ. И короткий горизонт планирования нашего руководства. Если доллар пойдет за 80 и далее, то придется предпринимать куда более решительные шаги. Ставку загонять выше 5% и, одновременно, усиливать долларовые интервенции. Доллар, конечно, не станет ниже 70 руб., но и 74–75 тоже неплохо в нынешних обстоятельствах. Это привлечет дополнительные средства в ОФЗ, если удастся сформировать ожидания хотя бы относительной стабильности курса на какое-то время. На этом сможет сыграть и «подлый» обыватель, предав в очередной раз национальную валюту.



Сейчас популярны разные там школы начинающего инвестора. Вот, например, наш замечательный Сбер чуть ли не каждую неделю присылает мне на электронную почту советы, как начать инвестировать. За советы, конечно, спасибо. Да и чтение небезынтересное. Однако мой совет проще. Вот за 52 недели (год) вложенные в доллары средства принесли 22% прироста в рублях. Пусть аналитики Сбера покажут мне низкорисковый актив, который дал такую доходность. Если же обратиться к более длительному периоду, то, заметим, что 01.01.2014 г. доллар стоил примерно 35 рублей. Рост более чем в 2 раза за неполные 7 лет. Даже если учесть инфляцию рубля за эти годы, то выйдет неплохо.

И, кстати, инвалюта — последний островок свободы в России. Свобода окончательно накроется медным тазом, когда его не станет.

Андрей Заостровцев, специально для «Фонтанки.ру»

