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30.09.2020 21:00
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Обвиняемый в хищении 250 миллионов на стройках Минкульта петербургский бизнесмен Корнеев вышел из СИЗО

Смольнинский райсуд Петербурга изменил меру пресечения учредителю компании «Стройсоюз СВ» Максиму Корнееву, отпустив его из СИЗО через 2 года и 7 месяцев.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Роман Кузьмин, на заседании 30 сентября судья Наталья Баева удовлетворила ходатайство защиты и избрала Корнееву домашний арест на два месяца.

«В него включены двухчасовые ежедневные прогулки», — уточнил защитник.

Корнеева задержали в феврале 2018 года по делу о хищении бюджетных средств на проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра — Театра Европы. Бизнесмена обвинили в мошенничестве на 250 миллионов рублей и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, Корнеев за миллион рублей купил лояльность замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта Вячеслава Карасева.

Предприниматель, заявившись на конкурс по строительству новой сцены театра стоимостью 2,5 миллиарда рублей, в 2015 году «запатентовал» бизнес-подход с условным названием «Ноги переломаю». Эту фразу он адресовал сотруднику компании, которая проводит сертификацию строительных организаций. Недвусмысленным словосочетанием Корнеев выразил недовольство низким рейтингом своего «Стройсоюз СВ».

Уголовное дело о хищениях на стройках Минкульта рассматривается в Смольнинском суде с октября 2019 года. Корнеев запомнился умением расположить к себе оппонентов. Прокурору от него, к примеру, достался не требующий ответа вопрос «С бодуна, что ли?».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

i224
Пускай консерваторию осваивает, нечего в сизо отлынивать.
vic_5e4cd1938d1a8
Ворьё, жульё, жлобьё ...
victor_k
Очевидно, орден дадут.
За заслуги перед отечеством.
Какой степени - решат по сумме украденного.
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