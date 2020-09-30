Обвиняемый в хищении 250 миллионов на стройках Минкульта петербургский бизнесмен Корнеев вышел из СИЗО

Корнеева задержали в феврале 2018 года по делу о хищении бюджетных средств на проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра — Театра Европы. Бизнесмена обвинили в мошенничестве на 250 миллионов рублей и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. По версии следствия, Корнеев за миллион рублей купил лояльность замглавы Северо-Западной дирекции Минкульта Вячеслава Карасева.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Роман Кузьмин, на заседании 30 сентября судья Наталья Баева удовлетворила ходатайство защиты и избрала Корнееву домашний арест на два месяца.

Смольнинский райсуд Петербурга изменил меру пресечения учредителю компании «Стройсоюз СВ» Максиму Корнееву, отпустив его из СИЗО через 2 года и 7 месяцев.

Предприниматель, заявившись на конкурс по строительству новой сцены театра стоимостью 2,5 миллиарда рублей, в 2015 году «запатентовал» бизнес-подход с условным названием «Ноги переломаю». Эту фразу он адресовал сотруднику компании, которая проводит сертификацию строительных организаций. Недвусмысленным словосочетанием Корнеев выразил недовольство низким рейтингом своего «Стройсоюз СВ».

Уголовное дело о хищениях на стройках Минкульта рассматривается в Смольнинском суде с октября 2019 года. Корнеев запомнился умением расположить к себе оппонентов. Прокурору от него, к примеру, достался не требующий ответа вопрос «С бодуна, что ли?».