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30.09.2020 18:47
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Петербуржцы без помощи полиции отыскали «неадекватный Ranger Rover». Его бросили посреди улицы

Виновника массового ДТП на юго-западе Петербурга нашли брошенным. Управлявшая им женщина была не в силах аккуратно припарковаться.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, 30 сентября после заявления в полицию на неадекватный Range Rover с госномером О792УХ178 они продолжили самостоятельные поиски машины и нашли ее.

«Стоял криво на улице Катерников, в паре кварталов от места ДТП», — рассказали читатели.

Они снова обратились к полицейским и сообщили адрес с Range Rover.

Фото: «Фонтанка.ру»

Накануне вечером женщина протаранила внедорожником несколько автомобилей на улице Адмирала Трибуца и ушла от погони. По данным «Фонтанки», Range Rover принадлежит 37-летней предпринимательнице Марии Ивушкиной. От звонков и сообщений она уклоняется.

Полиция, приняв заявления пострадавших, назначила административное расследование по делу об оставлении места ДТП.

Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

michailPotapov
Рыло то ее засняли очевидцы когда таранила ? Надо было кирпичом в лобовуху зарядить
Чубчик Кучерявый
А разве, если сумма правонарушения превышает 2500 МРОТ (250000 руб) административное дело не переквалифицируется в уголовное ? ИМХО там ущерб всем машинкам (кузовня) легко превысит эту сумму. Там что ИМХО нужна заява в полицию, дальше отчеты об оценке и мы можем быть защищены от этой дурочки на ближайшие пару лет
***_555
Полицаи скажут "нет доказательств"
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