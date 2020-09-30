Петербуржцы без помощи полиции отыскали «неадекватный Ranger Rover». Его бросили посреди улицы
Виновника массового ДТП на юго-западе Петербурга нашли брошенным. Управлявшая им женщина была не в силах аккуратно припарковаться.
Как сообщили «Фонтанке» читатели, 30 сентября после заявления в полицию на неадекватный Range Rover с госномером О792УХ178 они продолжили самостоятельные поиски машины и нашли ее.
«Стоял криво на улице Катерников, в паре кварталов от места ДТП», — рассказали читатели.
Они снова обратились к полицейским и сообщили адрес с Range Rover.
Накануне вечером женщина протаранила внедорожником несколько автомобилей на улице Адмирала Трибуца и ушла от погони. По данным «Фонтанки», Range Rover принадлежит 37-летней предпринимательнице Марии Ивушкиной. От звонков и сообщений она уклоняется.
Полиция, приняв заявления пострадавших, назначила административное расследование по делу об оставлении места ДТП.