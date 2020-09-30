Виновника массового ДТП на юго-западе Петербурга нашли брошенным. Управлявшая им женщина была не в силах аккуратно припарковаться.



Как сообщили «Фонтанке» читатели, 30 сентября после заявления в полицию на неадекватный Range Rover с госномером О792УХ178 они продолжили самостоятельные поиски машины и нашли ее.



«Стоял криво на улице Катерников, в паре кварталов от места ДТП», — рассказали читатели.



Они снова обратились к полицейским и сообщили адрес с Range Rover.