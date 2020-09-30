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30.09.2020 17:28
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Неадекватный Range Rover давил машины в Петербурге. За рулем сидела женщина

В Петербурге полиция ищет водителя Range Rover, устроившего массовый краш-тест припаркованным автомобилям. Первая под подозрением — 37-летняя предпринимательница.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области 30 сентября, накануне вечером на улице Адмирала Трибуца совершено ДТП.

«Неадекватная женщина, предположительно в нетрезвом состоянии, повредила несколько машин и скрылась, ведется ее розыск», — уточнили в пресс-службе.

Петербурженка Ирина рассказала «Фонтанке», что припарковала свой BMW у 7-го дома, напротив ТЦ «Жемчужная плаза». В 20 часов 40 минут Range Rover c госномером О792УХ178 при попытке въехать во двор начал печальное представление — петляя на невысокой скорости, он цеплял чужие машины и продолжал движение. Столкновение с «Газелью» попало на видео.

«Фонтанка.ру»

Со слов очевидцев Ирине известно, что за рулем сидела женщина, ее просили остановиться.

«Она прикрывала лицо телефоном, по которому постоянно разговаривала, и ни на что не реагировала, — сообщила Ирина «Фонтанке». — Мужчины пытались соорудить перед ней из подручных средств что-то вроде баррикад, но водительница легко ломала препятствия».

Внедорожник зацепил не менее пяти припаркованных автомобилей, на память оставив передний госномер. Он отвалился при очередном таране. Читатели прислали снимки повреждений.

автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина
автор фото читательница «Фонтанки» Ирина

На Адмирала Трибуца вызвали ГИБДД и Росгвардию, от погони Range Rover ушел. По данным «Фонтанки», он направлялся в сторону улицы Морской Пехоты, где живет владелица внедорожника — 37-летняя хозяйка логистических компаний «Багира-Авто» и «Спецстаф» Мария Ивушкина. От разговоров с «Фонтанкой» она воздерживается. На звонки и сообщения не отвечает.

По информации нашего издания, в ГИБДД Красносельского района с выводами не спешат. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП в отношении неустановленного водителя, скрывшегося с места ДТП, и назначено административное расследование. Оно может длиться месяц и больше.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

michailPotapov
Лохматых годов Ренж Ровер наверное такая же и бизнесвумен - пусть платит теперь - а права на полку ! Уезд с места дтп
OdinokiyDupri
С выводами не спешат в ГИБДД. Уффф
ostrova2013
рассмешили... Даже при наличии гос.номера, если захотят - отмажут. Принесла фото в ГИБДД и... сообщили, что авария была давняя и не мне машину повредили.
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