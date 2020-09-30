В Петербурге полиция ищет водителя Range Rover, устроившего массовый краш-тест припаркованным автомобилям. Первая под подозрением — 37-летняя предпринимательница.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области 30 сентября, накануне вечером на улице Адмирала Трибуца совершено ДТП.

«Неадекватная женщина, предположительно в нетрезвом состоянии, повредила несколько машин и скрылась, ведется ее розыск», — уточнили в пресс-службе.

Петербурженка Ирина рассказала «Фонтанке», что припарковала свой BMW у 7-го дома, напротив ТЦ «Жемчужная плаза». В 20 часов 40 минут Range Rover c госномером О792УХ178 при попытке въехать во двор начал печальное представление — петляя на невысокой скорости, он цеплял чужие машины и продолжал движение. Столкновение с «Газелью» попало на видео.

«Фонтанка.ру»

Со слов очевидцев Ирине известно, что за рулем сидела женщина, ее просили остановиться.

«Она прикрывала лицо телефоном, по которому постоянно разговаривала, и ни на что не реагировала, — сообщила Ирина «Фонтанке». — Мужчины пытались соорудить перед ней из подручных средств что-то вроде баррикад, но водительница легко ломала препятствия».

Внедорожник зацепил не менее пяти припаркованных автомобилей, на память оставив передний госномер. Он отвалился при очередном таране. Читатели прислали снимки повреждений.

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