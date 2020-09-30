Фотографии последствий схода состава на одной из станций Октябрьской железной дороги в Петербурге оказались в распоряжении «Фонтанки» 30 сентября. По словам автора снимков, это произошло примерно в половине седьмого утра в минувший понедельник.

В управлении на транспорте МВД России по СЗФО «Фонтанке» подтвердили факт инцидента. В пресс-службе ведомства добавили, что с рельсов сошел пустой вагон, силами ОЖД его вернули на место.



«28 сентября 2020 года в 06:10 на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский Октябрьской железной дороги произошел сход двух порожних вагонов. На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла, в результате инцидента пострадавших и экологической угрозы не было», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ОЖД.

