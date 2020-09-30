Опрос CNN: Трамп проиграл дебаты Байдену

Большинство американцев отдали демократу победу в первых президентских дебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом.
«Шесть из десяти [опрошенных] говорят, что Байден выиграл дебаты», — сообщает 30 сентября CNN.
Почти 2/3 респондентов отметили, что ответы демократа были более убедительны. Например, в обсуждении коронавируса 64% отдали предпочтение Байдену, в теме здравоохранения большинство (66%) были за демократа, а дебаты о расовом неравенстве Трамп проиграл с 29% поддержки. При этом в вопросе экономики голоса избирателей распределились примерно поровну.
Большинство опрошенных (57%) заверили, что дебаты не повлияли на их выбор.
Опросы показывают победу Джо Байдена большую часть 2020 года. В последние недели его рейтинг колебался около 50%, Трампа — около 40%.
Подробнее о состоявшихся дебатах читайте в материале «Фонтанки».