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30.09.2020 12:17
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Опрос CNN: Трамп проиграл дебаты Байдену

Большинство американцев отдали демократу победу в первых президентских дебатах между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

«Шесть из десяти [опрошенных] говорят, что Байден выиграл дебаты», — сообщает 30 сентября CNN.

Почти 2/3 респондентов отметили, что ответы демократа были более убедительны. Например, в обсуждении коронавируса 64% отдали предпочтение Байдену, в теме здравоохранения большинство (66%) были за демократа, а дебаты о расовом неравенстве Трамп проиграл с 29% поддержки. При этом в вопросе экономики голоса избирателей распределились примерно поровну.

Большинство опрошенных (57%) заверили, что дебаты не повлияли на их выбор.

Опросы показывают победу Джо Байдена большую часть 2020 года. В последние недели его рейтинг колебался около 50%, Трампа — около 40%.

Подробнее о состоявшихся дебатах читайте в материале «Фонтанки».

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