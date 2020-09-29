Аналитики Fitch: Россию могут ждать в ближайшее время только санкции в отношении «Северного потока-2». Других ограничений не будет

Старший директор по суверенным рейтингам агентства Fitch Ratings и ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе уточнил, что санкции против «Северного потока-2» «отражают консенсус между исполнительной и законодательной властями США». В отношении других ограничений такого согласия нет.

Среди всех санкций, которыми в последнее время угрожали России, наиболее вероятно введение ограничений против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили в своем обзоре аналитики одного из крупнейших мировых рейтинговых агентств Fitch, пишет 29 сентября The Bell.

При этом в Fitch подчеркнули, что санкционная политика в отношении России сильно зависит от итогов выборов президента США. В случае победы Байдена США могут попробовать вновь, как во времена Обамы, достичь согласия с Европой по поводу антироссийских санкций.



При этом аналитики подчеркивают, что именно опасения по поводу введения санкций снижают суверенный рейтинг России — сейчас он находится на уровне BBB, а без ограничений был бы BBB+. От рейтинга, в частности, зависит стоимость заимствований на рынке.



Напомним, если ранее к санкциям против «Северного потока-2» в основном призывали представители США, то после предполагаемого отравления Навального «Новичком» страны Евросоюза присоединились к этим призывам.

