Аналитики Fitch: Россию могут ждать в ближайшее время только санкции в отношении «Северного потока-2». Других ограничений не будет
Среди всех санкций, которыми в последнее время угрожали России, наиболее вероятно введение ограничений против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили в своем обзоре аналитики одного из крупнейших мировых рейтинговых агентств Fitch, пишет 29 сентября The Bell.
Старший директор по суверенным рейтингам агентства Fitch Ratings и ведущий аналитик по российскому рейтингу Эрих Ариспе уточнил, что санкции против «Северного потока-2» «отражают консенсус между исполнительной и законодательной властями США». В отношении других ограничений такого согласия нет.
При этом в Fitch подчеркнули, что санкционная политика в отношении России сильно зависит от итогов выборов президента США. В случае победы Байдена США могут попробовать вновь, как во времена Обамы, достичь согласия с Европой по поводу антироссийских санкций.
При этом аналитики подчеркивают, что именно опасения по поводу введения санкций снижают суверенный рейтинг России — сейчас он находится на уровне BBB, а без ограничений был бы BBB+. От рейтинга, в частности, зависит стоимость заимствований на рынке.
Напомним, если ранее к санкциям против «Северного потока-2» в основном призывали представители США, то после предполагаемого отравления Навального «Новичком» страны Евросоюза присоединились к этим призывам.
«Северный поток — 2» — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.
В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой: США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020–2021 годов. В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Позже палата представителей Конгресса США и Сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
Против «Северного потока — 2» активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.