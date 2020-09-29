Анкара и Баку опровергли информацию об уничтожении турецким истребителем армянского Су-25
Анкара опровергла заявление минобороны Армении о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении.
Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун сообщил официальную позицию изданию Bloomberg 29 сентября. По его словам, данные Еревана «совершенно неверны».
Опровергло сообщение противника и минобороны Азербайджана.
Ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель вылетел с азербайджанского аэродрома, чтобы обеспечить огневую поддержку с воздуха азербайджанским истребителям и беспилотникам по позициям армянской армии и населённым пунктам Армении. Пилот Су-25 погиб.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Боевые действия продолжились и сегодня, 29 сентября.