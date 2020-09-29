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29.09.2020 17:54
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Анкара и Баку опровергли информацию об уничтожении турецким истребителем армянского Су-25

Анкара опровергла заявление минобороны Армении о том, что турецкий F-16 сбил Су-25 ВВС Армении.

Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун сообщил официальную позицию изданию Bloomberg 29 сентября. По его словам, данные Еревана «совершенно неверны».

Опровергло сообщение противника и минобороны Азербайджана.

Ранее в минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель вылетел с азербайджанского аэродрома, чтобы обеспечить огневую поддержку с воздуха азербайджанским истребителям и беспилотникам по позициям армянской армии и населённым пунктам Армении. Пилот Су-25 погиб.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Боевые действия продолжились и сегодня, 29 сентября.

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Комментарии (1)

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.... если армянская сторона точно указывает расположение сбивавшего, значит опирается на данные объективного контроля воздушного пространства.
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