Петербург опередил Москву. По проданным полисам «Экспресс КАСКО»

Компания подвела первые итоги продаж новых продуктов из портфеля автоКАСКО. Как подсчитали в «Ингосстрахе», с декабря 2019 года по август 2020-го оформлено свыше 1 тыс. полисов «Экспресс КАСКО». Услуга удобна тем, что клиент сам подбирает список рисков по фиксированным тарифам. Это может быть авария, угон, самовозгорание машины, ее повреждения и т.д. Тариф предусматривает страховку автомобиля без осмотра. Такая мобильность и вариативность нашли отклик у владельцев транспорта, особенно у петербуржцев и москвичей.

За февраль-август 2020 года автовладельцы также оформили свыше 34 тыс. договоров добровольного автострахования с опцией «Гарантия мобильности» . Эта услуга дает клиентам возможность бесплатного вызова такси в случае ДТП. Если же компания признает случай страховым по КАСКО, пользователю предоставят такси или каршеринг на время отсутствия его собственного транспорта. Интересно, что чаще всего сохранить высокую мобильность после аварии стремятся жители двух столиц: более 95% таких полисов приходится на Москву и Петербург.

Наиболее популярной услуга оказалась у владельцев Kia (17%) и Hyundai (10,9%). Следом идут Lada (9%), Volkswagen (8%) и Toyota (7%). Интересным оказался расклад и по стоимости страхуемых автомобилей: почти половина полисов — 44% — оформлена на машины от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. Примерно четверть приходится на автомобили стоимостью 500 тыс. рублей (22%). А вот более дорогой транспорт в списке появляется лишь с третьей позиции: машины от 1 до 1,5 млн. рублей — 19%; от 1,5 до 2 млн рублей — 10%; свыше 2 млн рублей — 5%.

Заместитель начальника управления технологий и поддержки каналов продаж «Ингосстраха» Станислав Олейников:



«Несмотря на сложности в страховании КАСКО, «Ингосстрах» сохраняет лидерские позиции в этом сегменте. Компания продолжает совершенствовать продуктовую линейку и запускает новые опции для удовлетворения потребностей клиентов. Промежуточные результаты продаж по нашим новым предложениям показывают, что клиенты сохраняют интерес к защите своего имущества, а также готовы доплачивать за новый уровень комфорта. Также результаты подтверждают готовность к использованию онлайн-инструментов – 89% полисов «Экспресс КАСКО» оформлены онлайн».



В компании также отмечают: экспресс-продукт КАСКО особо популярен в условиях сокращения продаж новых автомобилей и увеличения срока службы «старых». Более половины полисов оформлено на машины старше 3 лет. Эксперты прогнозируют, что доля транспортных средств такого возраста среди застрахованных будет и дальше расти.



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