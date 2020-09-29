Переходу аргентинца Де Пауля в «Зенит» мешает жадность «Удинезе». Итальянцы хотят за игрока дополнительные 10 миллионов евро
Агент полузащитника Де Пауля сообщил, что текущий клуб аргентинца хочет за него 35 миллионов евро, тогда как петербуржцы готовы заплатить максимум 25 миллионов.
«На данный момент «Зенит» сделал предложение на 25 млн евро, но «Удинезе» хочет 35 млн. <...> Единственное препятствие в переходе заключается в том, что «Зенит» должен заплатить 35 млн евро», — цитирует 29 сентября заявление агента Дэмиана Меркау sport24.
По его словам, 26-летний игрок сборной Аргентины рассматривает переезд в Петербург, так как он попадет в команду, которая играет в Лиге чемпионов.
Накануне СМИ сообщили об интересе «Зенита» к Родриго Де Паулю. «Удинезе» одновременно рассказал о возвращении в клуб Родриго Перейры, который играет на тех же позициях, что и Де Пауль.
Полузащитник Де Пауль начал карьеру в аргентинском «Расинге», откуда в 2016 году перебрался в испанскую «Валенсию» за 3 миллиона евро. С 2016 года он выступает за «Удинезе» в Серии A. В сезоне-2019/2020 он провел 34 матча за клуб и забил 7 голов.
Накануне в «Зените» сообщили, что хорватский защитник Деян Ловрен, бразильский полузащитник Малком и иранский нападающий Сердар Азмун могут восстановиться к матчу со «Спартаком».