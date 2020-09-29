Переходу аргентинца Де Пауля в «Зенит» мешает жадность «Удинезе». Итальянцы хотят за игрока дополнительные 10 миллионов евро

Агент полузащитника Де Пауля сообщил, что текущий клуб аргентинца хочет за него 35 миллионов евро, тогда как петербуржцы готовы заплатить максимум 25 миллионов.



«На данный момент «Зенит» сделал предложение на 25 млн евро, но «Удинезе» хочет 35 млн. <...> Единственное препятствие в переходе заключается в том, что «Зенит» должен заплатить 35 млн евро», — цитирует 29 сентября заявление агента Дэмиана Меркау sport24.



По его словам, 26-летний игрок сборной Аргентины рассматривает переезд в Петербург, так как он попадет в команду, которая играет в Лиге чемпионов.

