Депутат Иванова предложила ослабить закон о «наливайках» до федеральных 20 метров

Депутат Заксобрания Петербурга от КПРФ Ирина Иванова предложила установить минимальную площадь обслуживания клиентов в барах на уровне федеральных 20 кв. метров вместо 50 «квадратов», прописанных в городском законе. Информацию 29 сентября она подтвердила «Фонтанке». Законопроект передали на юридическое заключение.

«Сам смысл закона заключался в наливайках, их мы точно закроем. А все приличные заведения в пандемию могут еще и поработать. Я предлагаю изменить закон и не закрывать тысячу с лишним предприятий. Мы сейчас должны провести анализ, сколько точно таких предприятий будет. Потому что считается же не только по тем лицензиям, которые получают на алкогольную продукцию, есть бары и кафе, которые торгуют только пивосодержащей продукцией, они не получают лицензии», — рассказала депутат.

Заключение о наличии или отсутствии коррупционного фактора должно быть готово в течение 10 дней. После этого инициатива должна «отлежаться» еще 20 дней, и только тогда его можно будет рассматривать. Иванова вместе с рестораторами планирует до рассмотрения законопроекта непосредственно в парламенте проанализировать ситуацию в каждом из районов города. «Выясним, кто против и кто за, что конкретно мешает. И соберем подписи, в том числе и жителей», — добавила депутат. Напомним, весной Госдума приняла федеральный закон. Он установил, что минимальная площадь обслуживания клиентов в заведениях, которые расположены в жилых домах и торгуют алкоголем, должна быть не менее 20 кв. метров. В противном случае продавать горячительное заведения не имеют права. Вместе с тем парламент наделил регионы правом вводить свои ограничения. В Петербурге Заксобрание по инициативе депутата от «Единой России» Дениса Четырбока ужесточило это ограничение, повысив минимальную площадь до 50 кв. метров. Инициатива получила огромный резонанс, а бары — отсрочку до конца 2020 года.